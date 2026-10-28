O senador Flávio Bolsonaro (PL) alterou uma carta divulgada nesta quarta-feira (28), após chegar aos Estados Unidos. Na primeira versão do documento, ele se apresentava como “verdadeiro presidente do Brasil” e “presidente eleito”, contestando a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Na publicação seguinte, substituiu essas expressões por “líder do Brasil” e “líder”. Apesar da mudança, manteve as acusações contra o processo eleitoral, sem apresentar provas que sustentem as alegações de fraude.

No texto, Flávio critica a atuação do Judiciário, alega perseguição política contra sua família e classifica a situação do país como um “regime de exceção”. O senador também agradece ao presidente argentino, Javier Milei, e ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ao negar que sua saída do Brasil represente uma fuga, ele compara sua ida ao exterior a episódios históricos de exílio político e afirma que pretende continuar atuando na política brasileira a partir dos Estados Unidos.

A declaração do parlamentar contrasta com o posicionamento do Partido Liberal, que reconheceu o resultado proclamado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Em nota assinada pelo presidente nacional da sigla, Valdemar Costa Neto, o partido confirmou o reconhecimento da vitória de Lula, embora tenha defendido que os questionamentos apresentados fossem esclarecidos. A manifestação evidencia a diferença entre a posição oficial da legenda e a contestação feita por Flávio, que não reconheceu a derrota.