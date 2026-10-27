A Unimed Piracicaba está com processo seletivo aberto para a contratação de um recepcionista hospitalar. A oportunidade é voltada a candidatos com ensino médio completo, conhecimento em informática e disponibilidade de horário. A experiência anterior com atendimento ao público ou recepção é considerada desejável, especialmente na área da saúde.
O profissional selecionado será responsável por recepcionar e acolher pacientes e visitantes, realizar cadastros no sistema, conferir documentos e orientar o público de acordo com as necessidades de cada atendimento.
A função também exige comunicação verbal e escrita, proatividade, empatia e inteligência emocional. Segundo a descrição da oportunidade, a instituição busca profissionais comprometidos com um atendimento humanizado, cordial e seguro.
VEJA MAIS :
- Anvisa autoriza Implanon por cinco anos e uso após o parto
- 3 milhões de adolescentes estão com vacinação incompleta
- Anvisa aprova novo medicamento para câncer de pulmão
Quais são as atribuições do cargo?
Entre as principais responsabilidades do recepcionista estão a abertura de fichas de cadastro no sistema, o acolhimento de pacientes e visitantes e o encaminhamento às áreas correspondentes.
O profissional também deverá prestar informações, orientar os clientes durante o atendimento e realizar a conferência dos documentos necessários aos procedimentos.
Outra atribuição é contribuir para a satisfação dos públicos interno e externo, mantendo uma postura profissional baseada na cordialidade, na empatia e na construção de relações de confiança.
A rotina exige atenção aos dados cadastrais e aos documentos apresentados, além de habilidade para lidar com diferentes demandas do ambiente hospitalar.
Requisitos para participar
Para concorrer à vaga, os candidatos devem ter ensino médio completo, conhecimentos em informática e disponibilidade de horário.
A experiência em atendimento ao cliente ou recepção é desejável, com preferência para quem já atuou em serviços de saúde. Também são valorizadas habilidades de comunicação, capacidade de organização, proatividade e inteligência emocional.
A descrição disponibilizada pela instituição não especifica a necessidade de formação técnica ou superior para o cargo.
Benefícios oferecidos
A oportunidade conta com um pacote de benefícios que inclui convênio médico, convênio odontológico, convênio com a Drogal, acesso ao Gympass, vale-transporte, vale-alimentação, cesta básica e refeitório no local.
O anúncio não informa o salário oferecido, a jornada de trabalho detalhada nem a data-limite para realizar a inscrição.
Como funciona o processo seletivo?
O recrutamento está dividido em quatro etapas. A primeira é o cadastro do candidato, seguido pela triagem dos currículos. Os selecionados avançam para a entrevista com o setor de Recursos Humanos e o gestor responsável pela vaga. A última fase é a contratação.
As inscrições devem ser feitas on-line, com o cadastro do currículo na plataforma de recrutamento da Unimed Piracicaba, disponível neste link.
Sobre a Unimed Piracicaba
Fundada em 14 de dezembro de 1970 por um grupo de médicos, a Unimed Piracicaba atua no setor de assistência à saúde e atende beneficiários da cidade e de municípios da região.
A cooperativa conta com hospital próprio, unidades de atendimento e serviços em diferentes especialidades médicas. A estrutura inclui pronto atendimento, unidades de terapia intensiva, maternidade, centro cirúrgico e serviços de diagnóstico por imagem, entre outros.
A instituição também mantém iniciativas de atendimento domiciliar, medicina preventiva e saúde ocupacional.