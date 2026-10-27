A Unimed Piracicaba está com processo seletivo aberto para a contratação de um recepcionista hospitalar. A oportunidade é voltada a candidatos com ensino médio completo, conhecimento em informática e disponibilidade de horário. A experiência anterior com atendimento ao público ou recepção é considerada desejável, especialmente na área da saúde.

O profissional selecionado será responsável por recepcionar e acolher pacientes e visitantes, realizar cadastros no sistema, conferir documentos e orientar o público de acordo com as necessidades de cada atendimento.

A função também exige comunicação verbal e escrita, proatividade, empatia e inteligência emocional. Segundo a descrição da oportunidade, a instituição busca profissionais comprometidos com um atendimento humanizado, cordial e seguro.