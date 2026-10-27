Os participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 já podem consultar os locais onde farão as provas nos dias 8 e 15 de novembro. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) disponibilizou, nesta terça-feira (27), o Cartão de Confirmação de Inscrição, documento que reúne as principais informações para os candidatos se prepararem para a aplicação do exame.
A consulta deve ser realizada pela Página do Participante, com acesso por meio da conta Gov.br. No cartão, os inscritos podem verificar o endereço completo do local de prova, o número de inscrição, as datas e os horários de aplicação. O documento também registra informações sobre o atendimento especializado e o tratamento pelo nome social para os participantes que tiveram essas solicitações autorizadas pelo Inep.
A divulgação dos locais é uma etapa importante da preparação para o exame, pois permite que os candidatos conheçam antecipadamente o endereço em que deverão comparecer e organizem o deslocamento. A recomendação é conferir todos os dados com atenção, especialmente o endereço, para evitar contratempos nos dias de aplicação.
Embora não seja obrigatório apresentar o Cartão de Confirmação de Inscrição para entrar no local de prova, o Inep recomenda que os participantes levem o documento. A medida pode facilitar a conferência das informações e ajudar na organização dos candidatos.
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Como consultar o local de prova do Enem 2026
Para verificar o endereço, o participante deve acessar a Página do Participante do Enem e entrar com os dados da conta Gov.br. Após o acesso, é necessário localizar o Cartão de Confirmação de Inscrição, no qual estão disponíveis as informações sobre a aplicação.
Além de conferir o endereço, os candidatos devem observar as datas e os horários indicados no documento. Também é importante planejar o trajeto com antecedência, considerando o tempo de deslocamento até o local.
O cartão funciona como uma referência para a organização dos participantes, reunindo informações necessárias para os dois dias de exame. Quem solicitou atendimento especializado ou tratamento pelo nome social também pode verificar no documento os registros correspondentes às solicitações autorizadas.
Enem será aplicado em dois domingos de novembro
As provas do Enem 2026 serão realizadas nos dias 8 e 15 de novembro, no período da tarde, nas 27 unidades da Federação. O exame será dividido em dois dias, com diferentes áreas do conhecimento avaliadas em cada etapa.
No primeiro domingo, os participantes terão cinco horas e 30 minutos para responder às questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e de Ciências Humanas e suas Tecnologias, além de elaborar a redação.
A área de Linguagens abrange conteúdos de língua portuguesa, literatura, língua estrangeira, artes, educação física e tecnologias da informação. Já Ciências Humanas reúne questões relacionadas a história, geografia, filosofia e sociologia.
No segundo domingo, os candidatos responderão às provas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias. A duração será de cinco horas, com 45 questões em cada área do conhecimento.
Em Ciências da Natureza, serão avaliados conhecimentos de biologia, química e física. Já a prova de Matemática reúne conteúdos relacionados à disciplina e suas aplicações.
A divisão das áreas exige que os participantes organizem a preparação considerando os conteúdos previstos para cada dia. Além do estudo, conferir previamente o local de prova e planejar o deslocamento são medidas que ajudam a evitar imprevistos durante a aplicação.
Mais de 5 milhões de inscrições
Nesta edição, o Ministério da Educação (MEC) registrou mais de 5 milhões de inscrições para o Enem. O exame é uma das principais formas de acesso ao ensino superior no Brasil e permite que os resultados sejam utilizados em diferentes processos seletivos.
Entre as possibilidades estão programas federais como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que seleciona estudantes para instituições públicas de ensino superior; o Programa Universidade para Todos (Prouni), voltado à concessão de bolsas de estudo em instituições privadas; e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), que oferece financiamento para cursos superiores em instituições privadas participantes.
As instituições públicas e privadas também podem utilizar as notas do exame em seus próprios processos seletivos, conforme os critérios estabelecidos por cada instituição.
Os resultados individuais ainda podem ser aproveitados em processos de ingresso em instituições de ensino superior de Portugal que mantêm convênio com o Inep, ampliando as possibilidades para os participantes que desejam estudar fora do Brasil.
Exame também permite certificação do ensino médio
Desde a edição de 2025, o Enem voltou a permitir a certificação de conclusão do ensino médio para candidatos com 18 anos ou mais que atendam aos critérios estabelecidos. Dessa forma, além de funcionar como instrumento de seleção para o ensino superior, o exame também pode ser utilizado para essa finalidade.
Em 2026, a avaliação também passa a integrar o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), com o objetivo de avaliar o domínio das competências e habilidades esperadas ao final do ensino médio.
Com a divulgação dos locais de prova, os participantes entram na etapa final de preparação para o exame. A consulta antecipada ao Cartão de Confirmação de Inscrição permite verificar as informações da aplicação e organizar os últimos detalhes antes dos dois domingos de avaliação.