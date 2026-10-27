Os participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 já podem consultar os locais onde farão as provas nos dias 8 e 15 de novembro. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) disponibilizou, nesta terça-feira (27), o Cartão de Confirmação de Inscrição, documento que reúne as principais informações para os candidatos se prepararem para a aplicação do exame.

A consulta deve ser realizada pela Página do Participante, com acesso por meio da conta Gov.br. No cartão, os inscritos podem verificar o endereço completo do local de prova, o número de inscrição, as datas e os horários de aplicação. O documento também registra informações sobre o atendimento especializado e o tratamento pelo nome social para os participantes que tiveram essas solicitações autorizadas pelo Inep.

A divulgação dos locais é uma etapa importante da preparação para o exame, pois permite que os candidatos conheçam antecipadamente o endereço em que deverão comparecer e organizem o deslocamento. A recomendação é conferir todos os dados com atenção, especialmente o endereço, para evitar contratempos nos dias de aplicação.