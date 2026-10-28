Aposentados que dependem da ajuda constante de outra pessoa para realizar atividades do dia a dia podem ter direito a um acréscimo de 25% no benefício pago pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A medida está prevista no artigo 45 da Lei nº 8.213/1991 e busca atender segurados que necessitam de acompanhamento permanente em razão de suas limitações. O pagamento, porém, não é automático e depende do cumprimento dos requisitos legais e da avaliação do caso.

Atualmente, o adicional é destinado a quem recebe aposentadoria por incapacidade permanente, anteriormente conhecida como aposentadoria por invalidez. Entre as condições que podem justificar a concessão estão cegueira total, paralisia dos dois braços ou das pernas, perda de nove ou mais dedos das mãos, determinadas amputações, comprometimento grave das capacidades mentais e doenças que mantenham o segurado acamado. A análise também considera a incapacidade permanente para as atividades cotidianas, de acordo com os critérios previdenciários. Por isso, a existência de uma doença, por si só, não assegura o pagamento.

O percentual é calculado sobre o valor da aposentadoria e pode elevar o benefício mensal. Quem recebe R$ 2 mil, por exemplo, pode ter um acréscimo de R$ 500, chegando a R$ 2.500, caso o pedido seja aprovado. A regra também permite que o total ultrapasse o teto previdenciário e prevê a incidência do adicional sobre o 13º salário. Entretanto, o valor extra deixa de ser pago com a morte do titular e não é incorporado à pensão por morte. Além disso, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o acréscimo não pode ser estendido automaticamente às demais modalidades de aposentadoria sem previsão legal.