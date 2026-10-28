Corporação não encontrou registro de saída do senador e apura possível descumprimento de ordem judicial.

A Polícia Federal (PF) esclareceu nesta quarta-feira (28) que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) não é considerado foragido. Segundo a corporação, as restrições impostas aos documentos de viagem do parlamentar não justificam, por si só, essa classificação nem autorizam automaticamente sua prisão.

A PF também informou que não há registro oficial de saída do senador pelos postos brasileiros de controle migratório. A falta desse registro, no entanto, não confirma que ele continue em território nacional.

PF apura cumprimento de medidas judiciais