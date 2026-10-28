O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) pediu à Justiça a condenação do influenciador Renato Cariani pelos crimes de associação para o tráfico de drogas, tráfico de insumos químicos e lavagem de dinheiro. Somadas, as penas previstas para os delitos podem chegar a 51 anos de prisão.

Segundo a promotoria, a empresa Anidrol teria simulado 59 operações de venda de produtos químicos para encobrir o desvio de insumos utilizados na fabricação de crack e cocaína. A acusação aponta que os materiais eram destinados à produção de entorpecentes.

O caso foi investigado a partir de operações financeiras, documentos e mensagens reunidas durante a apuração. Para o Ministério Público, os elementos levantados indicam a participação de Cariani no esquema de desvio de substâncias químicas.