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MANUTENÇÃO DO SEMAE

Bairros de Piracicaba ficarão sem água; o seu está na lista?

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Semae fará manutenção nesta terça-feira (27).
Semae fará manutenção nesta terça-feira (27).

O Serviço Municipal de Água e Esgoto (Semae) realizará uma manutenção emergencial para limpar a Captação 1 do Rio Piracicaba. O serviço reduzirá a produção de água na Estação de Tratamento de Água (ETA) Luiz de Queiroz e poderá afetar o fornecimento entre 8h e 15h em diversos bairros.

Quais bairros podem ser afetados?

Segundo o Semae, a redução no abastecimento poderá atingir:

  • Pauliceia,
  • Campestre,
  • Kobayat Líbano,
  • Residencial Santo Antônio II,
  • Vila Cristina,
  • Chácara São Jorge,
  • Jardim Haiti,
  • Parque do Sabiá,
  • Jardim Borghesi,
  • Núcleo Habitacional Cantagalo,
  • Vila São Paulo,
  • Parque dos Eucaliptos,
  • Paineiras,
  • Jardim das Flores,
  • Jardim Itapuã,
  • Parque Residencial Santo Antônio,
  • Novo Horizonte,
  • Tatuapé,
  • Jardim Ibirapuera e
  • Jardim Glória.
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Chuvas prejudicaram a captação

De acordo com a autarquia, as chuvas dos últimos dias levaram galhos, folhas, areia e outros materiais para o sistema, obstruindo os canais de água bruta.

Às 20h30 de segunda-feira (26), a vazão da captação estava 60% abaixo do volume habitual. A limpeza tem como objetivo restabelecer o funcionamento do sistema e recuperar a capacidade de captação.

O Semae orienta os moradores a economizar água até a normalização do abastecimento, inclusive nos imóveis que possuem caixa-d’água.

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