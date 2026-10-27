O Serviço Municipal de Água e Esgoto (Semae) realizará uma manutenção emergencial para limpar a Captação 1 do Rio Piracicaba. O serviço reduzirá a produção de água na Estação de Tratamento de Água (ETA) Luiz de Queiroz e poderá afetar o fornecimento entre 8h e 15h em diversos bairros.
Quais bairros podem ser afetados?
Segundo o Semae, a redução no abastecimento poderá atingir:
- Pauliceia,
- Campestre,
- Kobayat Líbano,
- Residencial Santo Antônio II,
- Vila Cristina,
- Chácara São Jorge,
- Jardim Haiti,
- Parque do Sabiá,
- Jardim Borghesi,
- Núcleo Habitacional Cantagalo,
- Vila São Paulo,
- Parque dos Eucaliptos,
- Paineiras,
- Jardim das Flores,
- Jardim Itapuã,
- Parque Residencial Santo Antônio,
- Novo Horizonte,
- Tatuapé,
- Jardim Ibirapuera e
- Jardim Glória.
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Chuvas prejudicaram a captação
De acordo com a autarquia, as chuvas dos últimos dias levaram galhos, folhas, areia e outros materiais para o sistema, obstruindo os canais de água bruta.
Às 20h30 de segunda-feira (26), a vazão da captação estava 60% abaixo do volume habitual. A limpeza tem como objetivo restabelecer o funcionamento do sistema e recuperar a capacidade de captação.
O Semae orienta os moradores a economizar água até a normalização do abastecimento, inclusive nos imóveis que possuem caixa-d’água.