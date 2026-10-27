O Serviço Municipal de Água e Esgoto (Semae) realizará uma manutenção emergencial para limpar a Captação 1 do Rio Piracicaba. O serviço reduzirá a produção de água na Estação de Tratamento de Água (ETA) Luiz de Queiroz e poderá afetar o fornecimento entre 8h e 15h em diversos bairros.

Quais bairros podem ser afetados?

Segundo o Semae, a redução no abastecimento poderá atingir:

Pauliceia,

Campestre,

Kobayat Líbano,

Residencial Santo Antônio II,

Vila Cristina,

Chácara São Jorge,

Jardim Haiti,

Parque do Sabiá,

Jardim Borghesi,

Núcleo Habitacional Cantagalo,

Vila São Paulo,

Parque dos Eucaliptos,

Paineiras,

Jardim das Flores,

Jardim Itapuã,

Parque Residencial Santo Antônio,

Novo Horizonte,

Tatuapé,

Jardim Ibirapuera e

Jardim Glória.

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Chuvas prejudicaram a captação

De acordo com a autarquia, as chuvas dos últimos dias levaram galhos, folhas, areia e outros materiais para o sistema, obstruindo os canais de água bruta.