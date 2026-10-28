A Polícia Federal (PF) solicitou ao Supremo Tribunal Federal (STF) a apreensão dos passaportes do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) sete minutos após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirmar o resultado do segundo turno das eleições presidenciais, no domingo (25). A representação policial foi assinada digitalmente às 21h16, enquanto a confirmação matemática do resultado ocorreu às 21h09.

As informações foram divulgadas pelo Poder360, com base em informações sobre a investigação. O pedido foi encaminhado ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, que autorizou a medida ainda naquela noite. A determinação também proibiu o senador de deixar o Brasil.

A ordem foi cumprida na manhã de segunda-feira (26), quando Flávio visitava o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar em Brasília. Segundo informações publicadas pela Agência Brasil, o senador não entregou os documentos no prazo determinado, e a Polícia Federal cancelou seus passaportes brasileiros.