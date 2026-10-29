As ruas Corcovado e Ricardo Melotto, na região de Santa Teresinha, em Piracicaba, começaram a receber nesta quarta-feira (28) os serviços preparatórios para o recapeamento asfáltico. As intervenções incluem tratamento de borrachudos, fresagem do pavimento e melhorias no sistema de drenagem, com o objetivo de reduzir os alagamentos registrados na região.

Os trabalhos serão realizados no trecho entre as ruas João Eugênio Piedade e Virgílio da Silva Fagundes. O projeto prevê a implantação de novos trechos de tubulação e a substituição de parte da rede existente, totalizando 1.060 metros de tubulações.

Também estão previstas a instalação de novas bocas de lobo e a reforma de estruturas já existentes. As medidas buscam ampliar a capacidade de captação e escoamento da água da chuva, minimizando os transtornos provocados pelo acúmulo de água nas vias.