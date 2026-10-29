As ruas Corcovado e Ricardo Melotto, na região de Santa Teresinha, em Piracicaba, começaram a receber nesta quarta-feira (28) os serviços preparatórios para o recapeamento asfáltico. As intervenções incluem tratamento de borrachudos, fresagem do pavimento e melhorias no sistema de drenagem, com o objetivo de reduzir os alagamentos registrados na região.
Os trabalhos serão realizados no trecho entre as ruas João Eugênio Piedade e Virgílio da Silva Fagundes. O projeto prevê a implantação de novos trechos de tubulação e a substituição de parte da rede existente, totalizando 1.060 metros de tubulações.
Também estão previstas a instalação de novas bocas de lobo e a reforma de estruturas já existentes. As medidas buscam ampliar a capacidade de captação e escoamento da água da chuva, minimizando os transtornos provocados pelo acúmulo de água nas vias.
Além das melhorias na drenagem, o recapeamento deve proporcionar melhores condições de tráfego, mais conforto e segurança para motoristas e demais usuários das duas ruas.
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Trânsito pode ter interdições durante as obras
Durante a execução dos serviços, poderão ocorrer interdições parciais, desvios e bloqueios no trânsito. A programação é organizada em conjunto com a Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Transportes para reduzir os impactos na circulação de veículos.
A Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos orienta moradores e visitantes a não deixarem veículos estacionados nas vias durante a realização dos trabalhos. Segundo a pasta, a medida é importante para evitar interrupções no andamento das obras e impedir a necessidade de recortes no asfalto.
A programação poderá ser alterada a qualquer momento, conforme o andamento dos serviços.
Piracicaba já recapeou 128 quilômetros desde 2025
De acordo com a Prefeitura, desde 2025, foram recapeados 128 quilômetros de vias em Piracicaba, abrangendo 106 ruas e avenidas.
Entre os locais que receberam melhorias estão as avenidas Rio das Pedras, Raposo Tavares, Pompeia, Saldanha Marinho, Brasília, Comendador Luciano Guidotti, Doutor João Conceição, Nove de Julho, José Micheletti e Santa Catarina. A lista também inclui as ruas Dom Pedro I, Benjamin Constant e Doutor Lula.
Pacote de obras viárias prevê investimento de R$ 400 milhões
A Prefeitura de Piracicaba também mantém oito licitações em andamento para um pacote de obras viárias com investimentos estimados em aproximadamente R$ 400 milhões. As concorrências eletrônicas, de números 12/2026 a 19/2026, contam com recursos vinculados ao Programa Avançar Cidades.
Segundo a administração municipal, o programa será responsável por 86% do valor, enquanto os outros 14% correspondem à contrapartida do município.
O pacote contempla obras de recapeamento, pavimentação de estradas de terra, drenagem e construção de gabiões para contenção de erosões e complementação dos sistemas de drenagem.
Entre os locais previstos estão as estradas Felippe Jacob Diehl, Henrique Bego e das Ondas, além das avenidas Francisco de Souza e Branca de Azevedo e das ruas Peixoto Gomide e Dom Manuel.