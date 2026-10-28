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120 ANOS

Olimpíadas da Melhor Idade têm competição no Lar dos Velhinhos

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: 2 min
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Equipe Selam
Lar dos Velhinhos de Piracicaba sediou a competição feminina de buraco das Olimpíadas da Melhor Idade, nesta quarta-feira (28), reforçando a integração entre atletas e moradores da instituição.
Lar dos Velhinhos de Piracicaba sediou a competição feminina de buraco das Olimpíadas da Melhor Idade, nesta quarta-feira (28), reforçando a integração entre atletas e moradores da instituição.

O Lar dos Velhinhos de Piracicaba recebeu, nesta quarta-feira (28), mais uma etapa das Olimpíadas da Melhor Idade, promovidas pela Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Esportes (Selam). A competição feminina de buraco foi realizada no salão de festas da instituição e reuniu atletas de diferentes equipes.

Esta foi a terceira vez, nesta edição dos Jogos, que o Lar dos Velhinhos disponibilizou suas instalações para receber as disputas. A participação reforça a parceria entre a instituição e a organização do evento, além de aproximar os moradores da entidade da comunidade piracicabana.

A iniciativa também integra as ações comemorativas pelos 120 anos do Lar dos Velhinhos, celebrados em 2026. A proposta é estimular a convivência, promover a troca de experiências e ampliar a interação entre atletas, visitantes e moradores.

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Atletas receberam medalhas

Ao final das partidas, as competidoras vencedoras da modalidade foram premiadas com medalhas. Os resultados também contribuíram para a pontuação das respectivas equipes na classificação geral das Olimpíadas da Melhor Idade.

A realização da competição na instituição reforça a importância de iniciativas esportivas voltadas à população idosa, que incentivam a participação em atividades recreativas e a convivência entre diferentes grupos da comunidade.

Instituição completa 120 anos em 2026

Fundado há mais de um século, o Lar dos Velhinhos de Piracicaba completa 120 anos em 2026. Ao receber etapas das Olimpíadas da Melhor Idade, a instituição amplia sua participação em atividades que promovem a integração social e a aproximação com a população da cidade.

A parceria com a Prefeitura e a Selam permite que o espaço também seja utilizado para encontros e competições, reunindo participantes de diferentes equipes em atividades que valorizam a convivência e a participação da pessoa idosa.

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