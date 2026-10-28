O Lar dos Velhinhos de Piracicaba recebeu, nesta quarta-feira (28), mais uma etapa das Olimpíadas da Melhor Idade, promovidas pela Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Esportes (Selam). A competição feminina de buraco foi realizada no salão de festas da instituição e reuniu atletas de diferentes equipes.
Esta foi a terceira vez, nesta edição dos Jogos, que o Lar dos Velhinhos disponibilizou suas instalações para receber as disputas. A participação reforça a parceria entre a instituição e a organização do evento, além de aproximar os moradores da entidade da comunidade piracicabana.
A iniciativa também integra as ações comemorativas pelos 120 anos do Lar dos Velhinhos, celebrados em 2026. A proposta é estimular a convivência, promover a troca de experiências e ampliar a interação entre atletas, visitantes e moradores.
Ao final das partidas, as competidoras vencedoras da modalidade foram premiadas com medalhas. Os resultados também contribuíram para a pontuação das respectivas equipes na classificação geral das Olimpíadas da Melhor Idade.
A realização da competição na instituição reforça a importância de iniciativas esportivas voltadas à população idosa, que incentivam a participação em atividades recreativas e a convivência entre diferentes grupos da comunidade.
Instituição completa 120 anos em 2026
Fundado há mais de um século, o Lar dos Velhinhos de Piracicaba completa 120 anos em 2026. Ao receber etapas das Olimpíadas da Melhor Idade, a instituição amplia sua participação em atividades que promovem a integração social e a aproximação com a população da cidade.
A parceria com a Prefeitura e a Selam permite que o espaço também seja utilizado para encontros e competições, reunindo participantes de diferentes equipes em atividades que valorizam a convivência e a participação da pessoa idosa.