O feriado de Finados, celebrado na segunda-feira (2), e o ponto facultativo de sexta-feira (30), em razão do Dia do Servidor Público, celebrado em 28 de outubro, alteram o funcionamento de serviços públicos, estabelecimentos comerciais e espaços de lazer em Piracicaba. Durante o período, alguns equipamentos municipais ficarão fechados, enquanto serviços essenciais e de emergência manterão o atendimento.

A Prefeitura de Piracicaba, a Câmara Municipal, o Instituto de Previdência e Assistência Social dos Funcionários Municipais (Ipasp) e o Poupatempo Municipal não terão expediente de sexta-feira (30) a segunda-feira (2). O atendimento normal será retomado na terça-feira (3).

O Poupatempo Estadual funcionará normalmente na sexta-feira, mas permanecerá fechado na segunda-feira, devido ao feriado.