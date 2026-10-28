O feriado de Finados, celebrado na segunda-feira (2), e o ponto facultativo de sexta-feira (30), em razão do Dia do Servidor Público, celebrado em 28 de outubro, alteram o funcionamento de serviços públicos, estabelecimentos comerciais e espaços de lazer em Piracicaba. Durante o período, alguns equipamentos municipais ficarão fechados, enquanto serviços essenciais e de emergência manterão o atendimento.
A Prefeitura de Piracicaba, a Câmara Municipal, o Instituto de Previdência e Assistência Social dos Funcionários Municipais (Ipasp) e o Poupatempo Municipal não terão expediente de sexta-feira (30) a segunda-feira (2). O atendimento normal será retomado na terça-feira (3).
O Poupatempo Estadual funcionará normalmente na sexta-feira, mas permanecerá fechado na segunda-feira, devido ao feriado.
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Saúde mantém atendimento de emergência
Os serviços de emergência da rede municipal de saúde funcionarão normalmente durante o feriado prolongado. As Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e a Central de Ortopedia e Traumatologia (COT) manterão atendimento 24 horas. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também funcionará normalmente, pelo telefone 192.
Por outro lado, as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e as Unidades de Saúde da Família (USFs) permanecerão fechadas de sexta-feira (30) a segunda-feira (2).
Na assistência social, os Centros de Referência de Assistência Social (Cras), os Centros de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), o Centro Pop e o Cadastro Único não terão atendimento na sexta-feira e na segunda-feira.
O Serviço Especializado em Abordagem Social (Seas) funcionará normalmente na sexta-feira, até as 22h. Na segunda-feira, o atendimento será realizado até as 18h.
Ônibus terão horários diferenciados
O transporte público municipal terá operação especial na segunda-feira (2), com a maioria das linhas seguindo os horários de domingo.
As exceções serão as linhas 210 (Unileste), 416 (Uninoroeste/TVS) e 505 (Uninorte), que operarão com horários de sábado, e a linha 507 (Parque Automotivo via Hyundai), que seguirá a programação de dias úteis.
A loja da Pira Mobilidade permanecerá fechada no feriado. Os passageiros podem consultar os horários completos das linhas pelo site piramobilidade.com.br.
A coleta de lixo domiciliar será mantida normalmente, conforme o cronograma estabelecido para cada bairro.
Comércio abre no feriado
O comércio de rua e os corredores comerciais funcionarão normalmente na sexta-feira (30). Na segunda-feira (2), feriado de Finados, as lojas poderão abrir das 9h às 16h.
No shopping, as lojas e os quiosques funcionarão das 14h às 20h. Já a praça de alimentação e a área de lazer estarão abertas das 11h às 22h.
As agências bancárias terão expediente normal na sexta-feira, das 10h às 16h, mas não abrirão na segunda-feira, em razão do feriado nacional.
Mercado Municipal e varejões
O Mercado Municipal funcionará normalmente na sexta-feira (30). Na segunda-feira (2), o atendimento será das 6h às 12h.
Os varejões municipais também terão funcionamento diferenciado. Na sexta-feira, serão realizados normalmente os seguintes:
- Nova Piracicaba: das 6h às 11h;
- Alvorada: das 14h às 19h;
- Vila Sônia: das 15h às 19h.
- Na segunda-feira, não haverá expediente dos varejões municipais.
Zoológico e parques públicos
O Zoológico Municipal e o Paraíso das Crianças estarão fechados na segunda-feira (2), feriado de Finados. Os parques públicos, por sua vez, permanecerão abertos, respeitando os horários estabelecidos para cada local.
Confira os horários:
- Parque da Rua do Porto: das 6h às 21h30;
- Parque do Piracicamirim: das 6h às 21h;
- Parque do Monte Líbano: das 6h às 21h;
- Parque do Engenho Central: das 6h às 22h;
- Estação da Paulista: das 5h às 22h.
O Museu da Água abrirá normalmente de sexta-feira a domingo, das 9h às 17h, com entrada gratuita. Na segunda-feira, permanecerá fechado. O Aquário Municipal continuará fechado para manutenção.
Equipamentos culturais têm programação especial
Os espaços culturais da cidade terão horários variados durante o feriado prolongado.
A sede da Secretaria Municipal de Cultura e os Centros Culturais Nhô Serra, Hugo Pedro Carradore, Antonio Pacheco, Maria Dirce e Isaíra Aparecida Barbosa (Zazá) permanecerão fechados de sexta-feira (30) a segunda-feira (2), com retorno das atividades na terça-feira (3).
A Pinacoteca Municipal Miguel Dutra ficará fechada na sexta-feira, mas abrirá no sábado, domingo e segunda-feira, das 9h às 17h.
A Casa do Povoador não terá atendimento na sexta-feira e na segunda-feira. No sábado e no domingo, funcionará das 13h às 17h.
Os teatros municipais Dr. Losso Netto e Erotídes de Campos abrirão para os eventos programados no período, incluindo apresentações do 21º Festival Nacional de Teatro de Piracicaba (Fentepira).
A Biblioteca Pública Municipal Ricardo Ferraz de Arruda Pinto terá funcionamento parcial na sexta-feira, com atividades específicas, incluindo a Oficina de Roteiro e as exibições do Nhô Cine de Halloween. No sábado, abrirá das 8h às 13h e também receberá atividades culturais. No domingo e na segunda-feira, ficará fechada.
O Museu da Imagem e do Som de Piracicaba (MISP) abrirá de sexta-feira a segunda-feira, das 13h às 17h. Já o Museu Histórico e Pedagógico Prudente de Moraes funcionará no sábado e na segunda-feira, das 10h às 14h.
O Salão Internacional de Humor de Piracicaba, instalado no Armazém 8A, poderá ser visitado na sexta-feira, no sábado e no domingo, das 10h às 17h. A programação será encerrada no domingo (1º).
Turismo na Rua do Porto
Quem pretende aproveitar o feriado para passear pela cidade também deve ficar atento aos horários das atrações turísticas.
O Elevador Turístico Alto do Mirante permanecerá temporariamente fechado. O pedalinho e o trenzinho turístico funcionarão nos dias 31 de outubro, 1º e 2 de novembro, das 10h às 18h, dependendo das condições climáticas.
Não haverá passeios de barco entre sexta-feira (30) e segunda-feira (2). A atividade será retomada na semana seguinte.
A Feira de Artesanato da Rua do Porto funcionará nos dias 31 de outubro, 1º e 2 de novembro, das 10h às 17h. A Casa do Artesão do Engenho Central abrirá nas mesmas datas, das 10h às 18h.
O Complexo Gastronômico da Rua do Porto funcionará normalmente todos os dias.
Telefones de emergência
Os serviços de emergência funcionarão 24 horas durante todo o período. Confira os contatos:
- Guarda Civil e Pelotão Ambiental: 153;
- Defesa Civil: 199;
- Polícia Militar: 190;
- Polícia Civil: 197;
- Corpo de Bombeiros: 193;
- Polícia Rodoviária: (19) 3424-2872;
- CPFL: 0800 010 1010.
A programação está sujeita a alterações.