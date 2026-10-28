O Halloween vem ganhando espaço no calendário do comércio brasileiro e se tornando uma oportunidade para pequenos negócios atraírem consumidores. Em São Paulo, 68% das micro e pequenas empresas potencialmente afetadas pela data esperam aumentar as vendas, segundo pesquisa do Sebrae-SP.

O levantamento mostra que a expectativa positiva vai além do faturamento. Entre os empreendedores consultados, 45% acreditam que a ocasião ajudará a conquistar novos clientes, enquanto 44% esperam maior movimentação de consumidores em seus estabelecimentos.

A preparação para a data também pode estimular mudanças na oferta das lojas. De acordo com a pesquisa, 36% das empresas planejam lançar novos produtos para aproveitar o interesse pelo Halloween, que reúne oportunidades em diferentes segmentos do varejo.