O Halloween vem ganhando espaço no calendário do comércio brasileiro e se tornando uma oportunidade para pequenos negócios atraírem consumidores. Em São Paulo, 68% das micro e pequenas empresas potencialmente afetadas pela data esperam aumentar as vendas, segundo pesquisa do Sebrae-SP.
O levantamento mostra que a expectativa positiva vai além do faturamento. Entre os empreendedores consultados, 45% acreditam que a ocasião ajudará a conquistar novos clientes, enquanto 44% esperam maior movimentação de consumidores em seus estabelecimentos.
A preparação para a data também pode estimular mudanças na oferta das lojas. De acordo com a pesquisa, 36% das empresas planejam lançar novos produtos para aproveitar o interesse pelo Halloween, que reúne oportunidades em diferentes segmentos do varejo.
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Promoções e produtos temáticos entram na estratégia
Para chamar a atenção do público, os comerciantes podem apostar em decoração temática, ofertas especiais e combinações de produtos relacionadas à data. Doces, fantasias, acessórios e itens decorativos são exemplos de mercadorias que podem compor ações comerciais, conforme o perfil de cada estabelecimento.
Além de buscar vendas imediatas, a data pode ser uma oportunidade para apresentar a loja a novos consumidores. A expectativa de conquistar clientes, apontada por 45% dos entrevistados, indica que o Halloween também pode servir como estratégia para ampliar o alcance dos pequenos negócios. No total, 94% das micro e pequenas empresas paulistas potencialmente afetadas pelo Halloween esperam algum impacto positivo com a ocasião, segundo o Sebrae-SP. O resultado indica que a data já desperta interesse comercial entre os empreendedores ouvidos pelo levantamento.
Apesar do otimismo, os números representam expectativas dos empresários, e não um crescimento de vendas já confirmado. O desempenho de cada negócio dependerá de fatores como o público atendido, os produtos oferecidos e as estratégias adotadas para aproveitar o período.