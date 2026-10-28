Crianças de 2 a 12 anos poderão participar de atividades especiais de Halloween no Shopping Piracicaba, com caça aos doces, personagens temáticos, brincadeiras e uma noite do pijama. A programação ocorre nos dias 30 e 31 de outubro, e 1º de novembro, com atrações gratuitas e vagas limitadas.
A primeira atividade será a Noite do Pijama de Halloween, na sexta-feira (30), das 20h à meia-noite. Voltada a crianças de 6 a 12 anos, a programação terá oficina de mini donuts, circuito de obstáculos, desafios de lógica, gincanas musicais e outras brincadeiras. São 50 vagas, e a inscrição deve ser feita por formulário on-line ou presencialmente no Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC), até quinta-feira (29), ou enquanto houver disponibilidade.
VEJA MAIS:
- 'Feito Pipa' chega ao cinema de Piracicaba nesta quinta (29)
- INSS concede 25% a mais na aposentadoria; Veja quem tem direito
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
No sábado (31) e no domingo (1º), das 14h às 18h, crianças de 2 a 12 anos poderão participar da Caça aos Doces de Halloween. A atividade terá 300 vagas por dia e convidará os participantes a percorrer lojas participantes com um mapa especial em busca de guloseimas. Personagens temáticos também vão interagir com as crianças durante o circuito. As famílias poderão fazer o percurso livremente ou participar de sessões guiadas, com saídas às 15h, 16h e 17h. No domingo, a programação contará ainda com atividades recreativas e brincadeiras. A proposta é oferecer uma opção de lazer para as crianças durante o fim de semana de Halloween.
Para participar da Caça aos Doces, é necessário estar cadastrado no aplicativo do Shopping Piracicaba, enviar duas notas fiscais de qualquer valor referentes a compras realizadas entre 26 e 30 de outubro e resgatar o benefício no aplicativo. Depois, a família deve retirar o kit no SAC. A distribuição ocorre até sexta-feira (30), ou enquanto houver estoque.