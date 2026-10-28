Crianças de 2 a 12 anos poderão participar de atividades especiais de Halloween no Shopping Piracicaba, com caça aos doces, personagens temáticos, brincadeiras e uma noite do pijama. A programação ocorre nos dias 30 e 31 de outubro, e 1º de novembro, com atrações gratuitas e vagas limitadas.

A primeira atividade será a Noite do Pijama de Halloween, na sexta-feira (30), das 20h à meia-noite. Voltada a crianças de 6 a 12 anos, a programação terá oficina de mini donuts, circuito de obstáculos, desafios de lógica, gincanas musicais e outras brincadeiras. São 50 vagas, e a inscrição deve ser feita por formulário on-line ou presencialmente no Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC), até quinta-feira (29), ou enquanto houver disponibilidade.