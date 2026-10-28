Cerca de 600 educadores da Rede Municipal de Ensino de Piracicaba estão sendo capacitados para agir em situações de emergência nas escolas. O treinamento aborda técnicas de primeiros socorros, incluindo como proceder em casos de engasgo, parada cardíaca e convulsões. A formação é promovida pela Secretaria Municipal de Educação, com apoio do Núcleo de Educação e Urgência do Samu.

A programação prevê três turmas, com aproximadamente 200 profissionais cada, até novembro. O primeiro grupo participou da capacitação na segunda-feira (26). O objetivo é preparar professores e funcionários para reconhecer situações de risco e prestar os primeiros cuidados enquanto aguardam a chegada do atendimento especializado.

Segundo a coordenadora do Núcleo de Educação e Urgência do Samu, Juliana Baldan de Barros, o treinamento aborda procedimentos para situações de emergência envolvendo crianças e adultos. Ela explica que os protocolos de primeiros socorros seguem princípios semelhantes, mas as técnicas variam conforme a idade da pessoa atendida, o que torna a prática importante durante a formação.