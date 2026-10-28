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SEGURANÇA ESCOLAR

600 educadores são treinados para socorrer alunos em Piracicaba

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
O foco principal da Lei Lucas são os primeiros-socorros relativos ao engasgo, mas educadores também foram orientados sobre outros atendimentos emergenciais.
O foco principal da Lei Lucas são os primeiros-socorros relativos ao engasgo, mas educadores também foram orientados sobre outros atendimentos emergenciais.

Cerca de 600 educadores da Rede Municipal de Ensino de Piracicaba estão sendo capacitados para agir em situações de emergência nas escolas. O treinamento aborda técnicas de primeiros socorros, incluindo como proceder em casos de engasgo, parada cardíaca e convulsões. A formação é promovida pela Secretaria Municipal de Educação, com apoio do Núcleo de Educação e Urgência do Samu.

A programação prevê três turmas, com aproximadamente 200 profissionais cada, até novembro. O primeiro grupo participou da capacitação na segunda-feira (26). O objetivo é preparar professores e funcionários para reconhecer situações de risco e prestar os primeiros cuidados enquanto aguardam a chegada do atendimento especializado.

Segundo a coordenadora do Núcleo de Educação e Urgência do Samu, Juliana Baldan de Barros, o treinamento aborda procedimentos para situações de emergência envolvendo crianças e adultos. Ela explica que os protocolos de primeiros socorros seguem princípios semelhantes, mas as técnicas variam conforme a idade da pessoa atendida, o que torna a prática importante durante a formação.

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Durante a capacitação, os profissionais recebem orientações sobre como agir em casos de engasgo, parada cardíaca e convulsões. O conteúdo também inclui traumas, acidentes com animais peçonhentos e informações que devem ser transmitidas à equipe de emergência durante o acionamento do serviço.

A coordenadora Sangela Nascimento, da Escola Municipal Professor Aracy de Moraes Terra, destacou a importância de saber quais medidas tomar enquanto o socorro profissional não chega. A professora Elizabete Maria Câmara, da Escola Municipal Professora Ilda Jenny Stolf Nogueira, também ressaltou o valor da preparação, mesmo sem nunca ter precisado atender a uma emergência. Para ela, estar preparado pode fazer diferença caso uma criança precise de ajuda na escola.

Lei Lucas prevê capacitação em primeiros socorros

A formação segue a Lei Federal nº 13.722/2018, conhecida como Lei Lucas, que estabelece a capacitação em noções de primeiros socorros para professores e funcionários de estabelecimentos de ensino de educação básica e de recreação infantil, conforme as disposições legais.

A legislação foi criada após a morte de Lucas Begalli Farias, de 10 anos, em 2017. O menino se engasgou com um pedaço de lanche durante uma excursão escolar. O caso chamou a atenção para a importância da preparação de profissionais que acompanham crianças em ambientes educacionais.

Com a capacitação, a rede municipal busca ampliar o preparo das equipes escolares para responder a situações de emergência. A formação não substitui o atendimento especializado, mas orienta os profissionais sobre como agir até a chegada do socorro.

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