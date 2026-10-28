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CAPACITAÇÃO

Esalq/USP oferece treinamento sobre manipulação de alimentos

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: 2 min
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A Esalq/USP, em Piracicaba, promove treinamento sobre boas práticas na manipulação de alimentos nos dias 17 e 18 de novembro, com atividades teóricas e práticas.
A Esalq/USP, em Piracicaba, promove treinamento sobre boas práticas na manipulação de alimentos nos dias 17 e 18 de novembro, com atividades teóricas e práticas.

A Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/USP), em Piracicaba (SP), realiza nos dias 17 e 18 de novembro de 2026 o Treinamento de Boas Práticas na Manipulação de Alimentos. A capacitação é voltada a manipuladores, proprietários, gestores e outros profissionais que atuam na produção, no preparo e na comercialização de alimentos.

Coordenada pela professora Daniele Fernanda Maffei, a formação busca orientar os participantes sobre procedimentos adequados de higiene e medidas para prevenir contaminações, contribuindo para a segurança dos alimentos oferecidos aos consumidores.

O conteúdo segue as disposições da Resolução RDC nº 216/2004 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e da Portaria CVS nº 3/2026 do Estado de São Paulo.

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Programação inclui aulas teóricas e práticas

Entre os assuntos previstos estão noções de microbiologia, identificação de perigos nos alimentos, contaminação cruzada e doenças de transmissão hídrica e alimentar. A programação também contempla higiene pessoal e ambiental, saúde dos funcionários e condições de infraestrutura dos serviços de alimentação.

Os participantes receberão orientações sobre documentos e registros exigidos nesses estabelecimentos, além de procedimentos operacionais padronizados (POPs), utilizados para organizar e uniformizar as rotinas de trabalho.

O treinamento contará ainda com atividades práticas de higiene e avaliação dos resultados. A carga horária total será de oito horas, com emissão de certificado para quem cumprir 100% da frequência.

Como participar

As atividades serão realizadas das 18h às 22h, no Auditório do Prédio I do Departamento de Ciência e Tecnologia de Alimentos da Esalq/USP, em Piracicaba.

As inscrições estão disponíveis na página da Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz (Fealq), neste endereço: https://fealq.org.br/eventos/treinamento-de-boas-praticas-na-manipulacao-de-alimentos-3/

Serviço

  • Evento: Treinamento de Boas Práticas na Manipulação de Alimentos
  • Data: 17 e 18 de novembro de 2026
  • Horário: das 18h às 22h
  • Local: Auditório do Prédio I do Departamento de Ciência e Tecnologia de Alimentos da Esalq/USP, em Piracicaba
  • Carga horária: oito horas
  • Certificado: para participantes com 100% de frequência

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