A Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/USP), em Piracicaba (SP), realiza nos dias 17 e 18 de novembro de 2026 o Treinamento de Boas Práticas na Manipulação de Alimentos. A capacitação é voltada a manipuladores, proprietários, gestores e outros profissionais que atuam na produção, no preparo e na comercialização de alimentos.
Coordenada pela professora Daniele Fernanda Maffei, a formação busca orientar os participantes sobre procedimentos adequados de higiene e medidas para prevenir contaminações, contribuindo para a segurança dos alimentos oferecidos aos consumidores.
O conteúdo segue as disposições da Resolução RDC nº 216/2004 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e da Portaria CVS nº 3/2026 do Estado de São Paulo.
VEJA MAIS :
- Piracicaba facilita acesso a especialistas na rede pública; Veja
- Anvisa proíbe picolé com melatonina e suplemento de proteína
- Concertos Ao Cair da Tarde convida público para concerto gratuito
Programação inclui aulas teóricas e práticas
Entre os assuntos previstos estão noções de microbiologia, identificação de perigos nos alimentos, contaminação cruzada e doenças de transmissão hídrica e alimentar. A programação também contempla higiene pessoal e ambiental, saúde dos funcionários e condições de infraestrutura dos serviços de alimentação.
Os participantes receberão orientações sobre documentos e registros exigidos nesses estabelecimentos, além de procedimentos operacionais padronizados (POPs), utilizados para organizar e uniformizar as rotinas de trabalho.
O treinamento contará ainda com atividades práticas de higiene e avaliação dos resultados. A carga horária total será de oito horas, com emissão de certificado para quem cumprir 100% da frequência.
Como participar
As atividades serão realizadas das 18h às 22h, no Auditório do Prédio I do Departamento de Ciência e Tecnologia de Alimentos da Esalq/USP, em Piracicaba.
As inscrições estão disponíveis na página da Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz (Fealq), neste endereço: https://fealq.org.br/eventos/treinamento-de-boas-praticas-na-manipulacao-de-alimentos-3/
Serviço
- Evento: Treinamento de Boas Práticas na Manipulação de Alimentos
- Data: 17 e 18 de novembro de 2026
- Horário: das 18h às 22h
- Local: Auditório do Prédio I do Departamento de Ciência e Tecnologia de Alimentos da Esalq/USP, em Piracicaba
- Carga horária: oito horas
- Certificado: para participantes com 100% de frequência