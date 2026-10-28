A Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/USP), em Piracicaba (SP), realiza nos dias 17 e 18 de novembro de 2026 o Treinamento de Boas Práticas na Manipulação de Alimentos. A capacitação é voltada a manipuladores, proprietários, gestores e outros profissionais que atuam na produção, no preparo e na comercialização de alimentos.

Coordenada pela professora Daniele Fernanda Maffei, a formação busca orientar os participantes sobre procedimentos adequados de higiene e medidas para prevenir contaminações, contribuindo para a segurança dos alimentos oferecidos aos consumidores.

O conteúdo segue as disposições da Resolução RDC nº 216/2004 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e da Portaria CVS nº 3/2026 do Estado de São Paulo.