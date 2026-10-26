Uma mulher de aproximadamente 48 anos morreu em um grave acidente na manhã desta segunda-feira (26), na Rodovia Luiz Dias Gonzaga, na região de Anhumas, em Piracicaba. O cavalo envolvido na colisão também morreu.
A vítima pilotava uma Honda Biz preta, no sentido Piracicaba, quando atingiu violentamente o animal, que estava solto na pista. O impacto foi fatal.
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O acidente aconteceu na altura do km 4, próximo ao Condomínio Roma. O SAMU foi acionado, mas a equipe constatou a morte da motociclista ainda no local.
A Polícia Militar e agentes da SEMUTTRAN atenderam à ocorrência e realizam os procedimentos necessários.
As circunstâncias do acidente serão apuradas.