Uma mulher de aproximadamente 48 anos morreu em um grave acidente na manhã desta segunda-feira (26), na Rodovia Luiz Dias Gonzaga, na região de Anhumas, em Piracicaba. O cavalo envolvido na colisão também morreu.

A vítima pilotava uma Honda Biz preta, no sentido Piracicaba, quando atingiu violentamente o animal, que estava solto na pista. O impacto foi fatal.

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