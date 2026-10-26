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ACIDENTE FATAL

VÍDEO: Mulher morre ao bater moto em cavalo em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Jhennyfer Oliveira
O acidente aconteceu na Estrada Luiz Gonzaga.
O acidente aconteceu na Estrada Luiz Gonzaga.

  Uma mulher de aproximadamente 48 anos morreu em um grave acidente na manhã desta segunda-feira (26), na Rodovia Luiz Dias Gonzaga, na região de Anhumas, em Piracicaba. O cavalo envolvido na colisão também morreu.

 A vítima pilotava uma Honda Biz preta, no sentido Piracicaba, quando atingiu violentamente o animal, que estava solto na pista. O impacto foi fatal.

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 O acidente aconteceu na altura do km 4, próximo ao Condomínio Roma. O SAMU foi acionado, mas a equipe constatou a morte da motociclista ainda no local.

 A Polícia Militar e agentes da SEMUTTRAN atenderam à ocorrência e realizam os procedimentos necessários.

 As circunstâncias do acidente serão apuradas.

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