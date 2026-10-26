A motociclista que morreu tragicamente na manhã desta segunda-feira (26), na Rodovia Luiz Dias Gonzaga, foi identificada.

Lucileia Santos, de 48 anos, pilotava sua moto no Km 4, na região de Anhumas, quando se chocou contra um cavalo solto na pista. Ela não teve chance e morreu no local.

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