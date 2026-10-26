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EM PIRACICABA

Vítima fatal de colisão entre moto e cavalo é identificada

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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  A motociclista que morreu tragicamente na manhã desta segunda-feira (26), na Rodovia Luiz Dias Gonzaga, foi identificada.

 Lucileia Santos, de 48 anos, pilotava sua moto no Km 4, na região de Anhumas, quando se chocou contra um cavalo solto na pista. Ela não teve chance e morreu no local.

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 Uma mulher de 48 anos. Trabalhadora. Mãe, filha, amiga. Que saiu para sua rotina e teve a vida interrompida de forma cruel no meio da estrada. A identificação foi confirmada, familiares foram comunicados e estão em choque com a perda repentina.

A dor é imensa. Uma vida apagada por causa de um animal solto na rodovia. Ainda não há informações sobre o velório e sepultamento de Lucileia. 

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