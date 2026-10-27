Pacientes atendidos nas unidades de saúde de Piracicaba poderão ter seus casos discutidos com médicos especialistas por meio de consultas por vídeo entre profissionais. A iniciativa faz parte do Projeto Viva, que busca agilizar decisões clínicas e facilitar o acesso a exames na rede municipal de saúde.

Um exemplo já ocorreu na UBS Vila Cristina. Durante o atendimento, a médica Maria Virgínia Braggio Ferreira identificou uma alteração no pé de um paciente e recorreu a um cirurgião vascular por meio de uma interconsulta virtual. A conversa permitiu receber orientações sobre a conduta médica, a prescrição de um medicamento e a necessidade de realizar uma ultrassonografia com Doppler.

Pelo fluxo anterior, a médica não poderia solicitar diretamente esse exame naquela situação. Com a orientação do especialista, foi possível encaminhar o pedido. Segundo Maria Virgínia, a experiência pode tornar o atendimento mais resolutivo e diminuir o tempo necessário para obter orientações especializadas. Ela também já realizou interconsultas nas áreas de ortopedia, gastroenterologia e dermatologia.