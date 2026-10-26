A Polícia Militar compareceu ao estabelecimento para atender à ocorrência. Uma equipe de atendimento de urgência também esteve no local e constatou o óbito.

Um caso cercado de mistério mobilizou a polícia na tarde desta segunda-feira (26). Um homem, com aproximadamente 45 anos, foi encontrado morto dentro de um quarto do motel SeqSab, localizado às margens da Rodovia Margarida da Graça Martins, conhecida como Estrada do Sapezeiro.

Segundo informações preliminares, o homem apresentava marcas no corpo, um detalhe que aumenta a atenção em torno do caso. Até o momento, porém, não há confirmação sobre a origem dessas marcas nem sobre o que teria provocado a morte.

As circunstâncias da morte ainda são desconhecidas. As autoridades competentes deverão investigar o caso para esclarecer o que aconteceu dentro do quarto e determinar a causa do óbito.

A ocorrência levanta perguntas importantes, mas somente o trabalho de investigação poderá trazer respostas concretas. Não há confirmação oficial de crime ou de envolvimento de terceiros.