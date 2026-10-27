A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a proibição da venda de um picolé com melatonina e o recolhimento de um suplemento proteico da marca Equaliv. As medidas foram anunciadas nesta segunda-feira (26), após a identificação de ingredientes sem avaliação de segurança para uso nas respectivas categorias de alimentos, além de irregularidades na divulgação de um dos produtos.

As determinações atingem o Picolé Bentô Gelatos Magnésio + Inositol Relief 3.0, fabricado pela ABB Gelateria Ltda., e o suplemento Body Strong Protein, sabor cacau, produzido pela Althaia S.A. Indústria Farmacêutica.

Por que o picolé com melatonina foi proibido?

O Picolé Bentô Gelatos Magnésio + Inositol Relief 3.0 teve a comercialização proibida porque contém melatonina e inositol, substâncias cujo uso é permitido apenas em determinadas categorias de produtos, conforme as regras sanitárias.