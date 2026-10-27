O projeto Concertos Ao Cair da Tarde terá uma apresentação gratuita nesta quarta-feira (28), às 18h30, na Biblioteca Pública Municipal. O concerto reunirá crianças de 6 a 11 anos, alunas e alunos de piano e flauta doce, em uma programação aberta ao público e com entrada franca.

O repertório inclui músicas do folclore brasileiro e obras de compositores clássicos, como Schubert e Mozart. A apresentação busca valorizar o aprendizado musical das crianças e oferecer à comunidade a oportunidade de acompanhar o trabalho dos jovens estudantes.