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CULTURA

Concertos Ao Cair da Tarde convida público para concerto gratuito

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
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Alunos de piano e flauta doce participam do Concertos Ao Cair da Tarde, com repertório brasileiro e clássico.
Alunos de piano e flauta doce participam do Concertos Ao Cair da Tarde, com repertório brasileiro e clássico.

O projeto Concertos Ao Cair da Tarde terá uma apresentação gratuita nesta quarta-feira (28), às 18h30, na Biblioteca Pública Municipal. O concerto reunirá crianças de 6 a 11 anos, alunas e alunos de piano e flauta doce, em uma programação aberta ao público e com entrada franca.

O repertório inclui músicas do folclore brasileiro e obras de compositores clássicos, como Schubert e Mozart. A apresentação busca valorizar o aprendizado musical das crianças e oferecer à comunidade a oportunidade de acompanhar o trabalho dos jovens estudantes.

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Entre os participantes estão os alunos de flauta doce da professora Suelen Almeida: Antonio C. de Moraes, Davi Rodrigues, Elias de Souza, Laura Pio, Benjamin Galesi e Yasmin Impink. Já os estudantes de piano da professora Eliana Asano são Luigi Zotelli, Beatriz Ferraz, Joana Batista e Isaque de Oliveira, que interpretarão obras de Mascarenhas e Mahle.

A programação também contará com convidados especiais. Anita, Antonio e Iara Martinez participarão com apresentações de canto, acompanhados ao piano por Luciana Martinez Vieira.

Além das apresentações musicais, o público poderá acompanhar atividades coletivas com as crianças. Durante o encontro, elas aprenderão o cânone “O Sapinho Verão” e a canção “Chegaram os Passarinhos”, que será acompanhada por uma banda rítmica. A iniciativa oferece uma opção gratuita de programação cultural para famílias, estudantes e pessoas interessadas em música. A diversidade do repertório e a participação de crianças tornam o concerto uma oportunidade de prestigiar os jovens músicos e conhecer diferentes formas de expressão musical.

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