O senador Flávio Bolsonaro (PL), sua esposa, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, e as duas filhas do casal, Carolina Figueira Bolsonaro e Luiza Figueira Bolsonaro, entraram na Argentina na noite de terça-feira (27) e seguiram para o Equador. A informação foi confirmada pela Direção Nacional de Migrações argentina.
De acordo com comunicado do órgão, a família cruzou a fronteira às 22h50, pela Ponte Internacional Tancredo Neves, localizada na província de Misiones, na região de fronteira entre Argentina e Brasil.
Cerca de 40 minutos depois, às 23h30, os quatro embarcaram em uma aeronave privada da companhia Baires Fly com destino a Guayaquil, no Equador. O destino consta no plano de voo apresentado às autoridades migratórias argentinas.
Ainda segundo a Direção Nacional de Migrações da Argentina, Flávio Bolsonaro e os familiares apresentaram documentos válidos para a viagem e não tinham impedimentos legais para entrar no país.
O órgão informou que o procedimento de entrada foi realizado sem intercorrências. Em nota, a autoridade migratória declarou que a travessia foi registrada sem incidentes.
A viagem ocorreu por via terrestre até a Argentina e, posteriormente, por avião privado até o Equador. Até as informações divulgadas pelas autoridades argentinas, o destino informado no plano de voo era a cidade de Guayaquil.
A confirmação da passagem pela fronteira e do embarque foi feita pelas autoridades migratórias argentinas, que detalharam os horários, o ponto de entrada e o destino declarado da aeronave.