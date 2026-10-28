O senador Flávio Bolsonaro (PL), sua esposa, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, e as duas filhas do casal, Carolina Figueira Bolsonaro e Luiza Figueira Bolsonaro, entraram na Argentina na noite de terça-feira (27) e seguiram para o Equador. A informação foi confirmada pela Direção Nacional de Migrações argentina.

De acordo com comunicado do órgão, a família cruzou a fronteira às 22h50, pela Ponte Internacional Tancredo Neves, localizada na província de Misiones, na região de fronteira entre Argentina e Brasil.

Cerca de 40 minutos depois, às 23h30, os quatro embarcaram em uma aeronave privada da companhia Baires Fly com destino a Guayaquil, no Equador. O destino consta no plano de voo apresentado às autoridades migratórias argentinas.