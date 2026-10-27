O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a questionar a legitimidade das eleições brasileiras durante um comício realizado nesta terça-feira (27), no Texas. Em discurso voltado à mobilização de eleitores republicanos para as eleições legislativas de meio de mandato, conhecidas como Midterms, o presidente comparou o processo eleitoral brasileiro às supostas fraudes que atribui ao Partido Democrata.

“Eles fraudam muito bem (os democratas). São os maiores fraudadores de eleições da história. Embora o Brasil também esteja fazendo um bom trabalho nisso, não é? Eu não tomei partido, não gostei, não me pareceu muito bom”, afirmou Trump.

A declaração foi feita durante uma série de eventos políticos que antecedem a votação marcada para 3 de novembro. Nas eleições de meio de mandato, os americanos escolhem representantes para o Congresso, incluindo todos os integrantes da Câmara dos Representantes e parte do Senado.