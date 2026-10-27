A ex-presidente Dilma Rousseff (PT) receberá uma indenização mensal de R$ 17.562,80 por perseguição política sofrida durante a ditadura militar no Brasil. A determinação do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania foi publicada no Diário Oficial da União nesta terça-feira (27) e estabelece que a reparação seja paga de forma permanente e continuada.

Além do pagamento mensal, a decisão prevê valores retroativos calculados em R$ 6.616.492,19, referentes ao período iniciado em 21 de outubro de 1997. O montante, no entanto, não corresponde necessariamente ao valor líquido que será recebido pela ex-presidente: deverão ser descontadas quantias eventualmente pagas anteriormente, conforme os critérios de cálculo e atualização estabelecidos pela Justiça.

A medida foi oficializada por meio da Portaria nº 2.931, assinada pela ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Janine Mello. O documento retifica uma portaria publicada em agosto de 2025, quando Dilma foi reconhecida como anistiada política e recebeu o direito a uma indenização de R$ 100 mil em parcela única.