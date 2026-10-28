O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) não recebeu nenhum voto em 106 seções eleitorais durante o segundo turno da eleição presidencial de 2026. Nessas mesmas seções, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) somou 14.860 votos. Os dados fazem parte de um levantamento da empresa Paris Group, divulgado pela Folha de S.Paulo nesta terça-feira (27).
O estudo utilizou inteligência artificial para mapear os resultados eleitorais e identificar as seções em que um dos candidatos não recebeu votos. Os números mostram uma concentração dos casos nas regiões Norte e Nordeste do país, que, juntas, reúnem 94 das 106 seções identificadas.
Do total, 65 seções estão na região Norte e 29 no Nordeste. Outras seis ficam no Centro-Oeste, enquanto o Sudeste e o Sul registraram três seções cada.
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Amazonas concentra casos de votação zerada
No Amazonas, o levantamento identificou seções eleitorais sem votos para Flávio Bolsonaro em 13 municípios. Entre eles estão Tabatinga, Maués, Santo Antônio do Içá, Atalaia do Norte, São Paulo de Olivença, Benjamin Constant, Santa Isabel do Rio Negro, São Gabriel da Cachoeira, Japurá, Carauari, Urucurituba, Parintins e Juruá.
Um dos exemplos citados está em Tabatinga. Em uma das seções eleitorais do município, Lula recebeu 354 votos, enquanto Flávio Bolsonaro não registrou nenhum voto.
Os resultados mostram a diferença na distribuição dos votos entre os candidatos em determinadas localidades. A ausência de votos para um candidato em uma seção eleitoral, porém, não comprova, isoladamente, irregularidade no processo de votação.
Lula venceu em 211 municípios onde Flávio liderou no primeiro turno
O levantamento também identificou 211 municípios brasileiros em que Lula venceu no segundo turno, embora Flávio Bolsonaro tivesse obtido mais votos no primeiro turno.
Entre as cidades citadas estão Rio de Janeiro (RJ), Osasco (SP), Cotia (SP) e Araraquara (SP). Os resultados indicam que houve mudanças na distribuição dos votos entre as duas etapas da eleição em diferentes localidades.
A cidade do Rio de Janeiro foi o maior município identificado nesse grupo, com aproximadamente 4,95 milhões de eleitores. No segundo turno, Lula terminou a disputa na capital fluminense com uma vantagem de 644 mil votos sobre Flávio Bolsonaro.
Minas Gerais concentrou 76 dos 211 municípios em que o petista venceu no segundo turno, apesar de o senador ter liderado a votação na primeira etapa.
Dados mostram diferenças regionais
A distribuição dos resultados evidencia diferenças entre as regiões brasileiras e entre os municípios. Enquanto algumas localidades registraram votação concentrada em um candidato, outras apresentaram mudanças na liderança entre o primeiro e o segundo turno.
Os números do levantamento permitem observar o desempenho dos candidatos por seção eleitoral e município, mas precisam ser interpretados dentro do contexto da apuração. Uma seção sem votos para determinado candidato não significa, por si só, que houve fraude ou manipulação eleitoral.
Eventuais suspeitas de irregularidades precisam ser sustentadas por evidências específicas e analisadas pelas autoridades competentes.