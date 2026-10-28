O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) não recebeu nenhum voto em 106 seções eleitorais durante o segundo turno da eleição presidencial de 2026. Nessas mesmas seções, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) somou 14.860 votos. Os dados fazem parte de um levantamento da empresa Paris Group, divulgado pela Folha de S.Paulo nesta terça-feira (27).

O estudo utilizou inteligência artificial para mapear os resultados eleitorais e identificar as seções em que um dos candidatos não recebeu votos. Os números mostram uma concentração dos casos nas regiões Norte e Nordeste do país, que, juntas, reúnem 94 das 106 seções identificadas.

Do total, 65 seções estão na região Norte e 29 no Nordeste. Outras seis ficam no Centro-Oeste, enquanto o Sudeste e o Sul registraram três seções cada.