Novembro de 2026 terá três feriados nacionais no calendário brasileiro: o Dia de Finados, celebrado em 2 de novembro; a Proclamação da República, em 15 de novembro; e o Dia Nacional da Consciência Negra, em 20 de novembro.
A distribuição dos feriados poderá favorecer a organização de viagens, compromissos familiares e períodos de descanso para parte da população. Finados será comemorado em uma segunda-feira, enquanto o Dia da Consciência Negra cairá em uma sexta-feira. Já a Proclamação da República será em um domingo.
As três datas têm significados distintos para a história e a sociedade brasileira. Enquanto Finados é dedicado à memória de pessoas falecidas, a Proclamação da República marca uma mudança no regime político do país. O Dia da Consciência Negra, por sua vez, destaca a história, a cultura e a contribuição da população negra, além de reforçar a reflexão sobre o racismo e as desigualdades sociais.
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Confira os feriados nacionais de novembro
- 2 de novembro, segunda-feira: Dia de Finados;
- 15 de novembro, domingo: Proclamação da República;
- 20 de novembro, sexta-feira: Dia Nacional da Consciência Negra.
Finados abre o calendário de feriados do mês
O Dia de Finados é celebrado em 2 de novembro e representa um momento de homenagem e lembrança de pessoas falecidas. A data é marcada por visitas a cemitérios, celebrações religiosas, orações e encontros familiares.
A tradição está presente principalmente entre os fiéis da Igreja Católica, mas também é observada por pessoas de outras crenças e tradições religiosas. Para muitas famílias, a ocasião representa uma oportunidade de prestar homenagens a parentes e amigos que morreram.
No Brasil, Finados é feriado nacional conforme a legislação federal. Em 2026, a data cairá em uma segunda-feira, o que poderá formar um fim de semana prolongado para trabalhadores que não tenham expediente aos sábados e domingos.
O funcionamento de estabelecimentos comerciais, serviços públicos e outras atividades pode variar conforme as regras de cada setor e a organização local.
Proclamação da República completa 137 anos
Celebrada em 15 de novembro, a Proclamação da República marca o fim da monarquia e o início do regime republicano no Brasil, em 1889. O episódio ocorreu no Rio de Janeiro, que era a capital do país, e teve participação de militares liderados pelo marechal Deodoro da Fonseca.
A mudança encerrou o período do Império, então governado por Dom Pedro II, e estabeleceu uma nova organização política para o país. A data passou a integrar o calendário de feriados nacionais e é lembrada anualmente como um marco da história brasileira.
Em 2026, serão completados 137 anos da Proclamação da República. O feriado cairá em um domingo, sem formar, por si só, um fim de semana prolongado para quem trabalha de segunda a sexta-feira.
Consciência Negra é celebrada em 20 de novembro
O Dia Nacional da Consciência Negra será comemorado em 20 de novembro, uma sexta-feira. A data é dedicada à valorização da história e da cultura afro-brasileira, à memória da resistência da população negra e à discussão sobre o combate ao racismo.
A escolha do dia está relacionada à morte de Zumbi dos Palmares, em 1695. Ele foi uma das principais lideranças do Quilombo dos Palmares, comunidade formada por pessoas negras que resistiam à escravização durante o período colonial.
Palmares se tornou um dos maiores símbolos da resistência à escravidão no Brasil. Localizado na região da atual Serra da Barriga, em Alagoas, o quilombo reuniu diferentes comunidades e representou uma importante experiência de organização e resistência à ordem escravista.
A data de 20 de novembro já era celebrada em diferentes localidades brasileiras antes de se tornar feriado nacional. A mudança ocorreu com a sanção da Lei nº 14.759, de 21 de dezembro de 2023, que estabeleceu o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra como feriado em todo o território nacional.
Em 2026, o feriado cairá em uma sexta-feira e poderá proporcionar três dias consecutivos de descanso para parte dos trabalhadores, considerando o sábado e o domingo. A possibilidade depende, porém, da jornada profissional e das regras aplicáveis a cada atividade.
Quais feriados podem prolongar o descanso?
No calendário de novembro de 2026, Finados e Consciência Negra são os feriados que caem em dias úteis. Como 2 de novembro será uma segunda-feira, a data poderá estender o descanso de quem já não trabalha nos fins de semana. O mesmo poderá ocorrer com o feriado de 20 de novembro, uma sexta-feira.
A Proclamação da República, em 15 de novembro, cairá em um domingo. Por isso, a data não representa automaticamente um dia adicional de folga para quem já costuma descansar nesse dia da semana.
A ocorrência de um feriado em dia útil não significa, necessariamente, que todos os trabalhadores terão folga. O funcionamento das atividades depende das normas aplicáveis a cada categoria, dos acordos de trabalho e dos serviços que precisam continuar funcionando, como os de atendimento essencial.
Com três datas nacionais distribuídas ao longo do mês, novembro também reúne momentos de memória religiosa, reflexão histórica e valorização da diversidade cultural brasileira.