Novembro de 2026 terá três feriados nacionais no calendário brasileiro: o Dia de Finados, celebrado em 2 de novembro; a Proclamação da República, em 15 de novembro; e o Dia Nacional da Consciência Negra, em 20 de novembro.

A distribuição dos feriados poderá favorecer a organização de viagens, compromissos familiares e períodos de descanso para parte da população. Finados será comemorado em uma segunda-feira, enquanto o Dia da Consciência Negra cairá em uma sexta-feira. Já a Proclamação da República será em um domingo.

As três datas têm significados distintos para a história e a sociedade brasileira. Enquanto Finados é dedicado à memória de pessoas falecidas, a Proclamação da República marca uma mudança no regime político do país. O Dia da Consciência Negra, por sua vez, destaca a história, a cultura e a contribuição da população negra, além de reforçar a reflexão sobre o racismo e as desigualdades sociais.