Quem gosta de filmes de terror e suspense terá uma opção gratuita de lazer em Piracicaba na véspera do Halloween. O Nhô Cine realiza na sexta-feira (30), às 19h, uma sessão com quatro curtas-metragens brasileiros. A programação será no anfiteatro da Biblioteca Pública Municipal “Ricardo Ferraz de Arruda Pinto” (Rua Vergueiro, 454 - Centro), e terá um bate-papo com convidados após as exibições.
A seleção reúne os filmes O Segredo da Família Urso (2014), de Cíntia Domit Bittar; Dias de Escuridão (2024), de Cris Mendes; Contra-Filé (2019), de Pedro Iuá; e Pandemônio (2024), de Caio dos Santos. As produções exploram diferentes vertentes do terror, com histórias que passam por segredos familiares, conflitos psicológicos, situações inusitadas e fenômenos sobrenaturais.
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Quais filmes serão exibidos?
Em O Segredo da Família Urso, a trama se passa em 1970, durante a ditadura militar brasileira. Georgia, uma menina de oito anos, fica intrigada ao perceber que a sala de jogos parece estar trancada. Ao conseguir abrir a porta, longe da supervisão dos pais e da babá, ela descobre que há alguém no local.
Já Dias de Escuridão acompanha Pedro, um homem reservado que enfrenta a morte da filha, Alice, após um acidente. A perda agrava seus conflitos psicológicos e transforma sua rotina em um período de sofrimento. Em Contra-Filé, o terror se mistura à comédia em uma animação em stop motion: após receber uma ligação misteriosa, um homem precisa conseguir contra-filé para salvar a própria vida, mas depende de dois açougueiros inexperientes.
O quarto curta, Pandemônio, acompanha uma equipe de gravação liderada pelo youtuber de paranormalidade Phantom. O grupo é chamado para investigar um apartamento onde uma família relata fenômenos sobrenaturais. À medida que avança na investigação, a equipe encontra situações que colocam em dúvida as primeiras impressões sobre o caso.
Após a exibição, o público poderá participar de um bate-papo com Murilo Bonini e Isabela Taffuri, da Pitaco Filmes, e Cris Mendes, diretora de Dias de Escuridão. A conversa amplia a proposta da sessão, permitindo discutir os filmes e aspectos da produção audiovisual.
Organizado pela Cena 14 – Rede do Audiovisual de Piracicaba, o Nhô Cine promove sessões mensais de produções nacionais na última sexta-feira de cada mês. A iniciativa busca fortalecer o cinema brasileiro e do interior, aproximando realizadores e espectadores. A sessão de outubro tem entrada gratuita e classificação indicativa de 14 anos.