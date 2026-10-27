Quem gosta de filmes de terror e suspense terá uma opção gratuita de lazer em Piracicaba na véspera do Halloween. O Nhô Cine realiza na sexta-feira (30), às 19h, uma sessão com quatro curtas-metragens brasileiros. A programação será no anfiteatro da Biblioteca Pública Municipal “Ricardo Ferraz de Arruda Pinto” (Rua Vergueiro, 454 - Centro), e terá um bate-papo com convidados após as exibições.

A seleção reúne os filmes O Segredo da Família Urso (2014), de Cíntia Domit Bittar; Dias de Escuridão (2024), de Cris Mendes; Contra-Filé (2019), de Pedro Iuá; e Pandemônio (2024), de Caio dos Santos. As produções exploram diferentes vertentes do terror, com histórias que passam por segredos familiares, conflitos psicológicos, situações inusitadas e fenômenos sobrenaturais.

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