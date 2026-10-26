O nível do Rio Piracicaba começou a baixar nesta segunda-feira (26), passando de 5,91 para 5,57 metros, uma redução de 34 centímetros. Apesar da queda, a água ainda ocupa trechos de ruas e avenidas da cidade, mantendo pontos de alagamento e vias interditadas.

O rio extravasou no domingo (25), na região da Rua do Porto, após as chuvas registradas entre a noite de sábado (24) e a madrugada de domingo. Durante a elevação, o nível do rio chegou a 5,96 metros. Segundo a Defesa Civil, o volume de chuva registrado no período foi de 70,33 milímetros.