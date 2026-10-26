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DEBAIXO D'ÁGUA

Rio Piracicaba recua, mas ruas continuam alagadas e interditadas

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
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Will Baldine/JP
Apesar da queda, a água ainda ocupa trechos de ruas e avenidas da cidade, mantendo pontos de alagamento e vias interditadas
Apesar da queda, a água ainda ocupa trechos de ruas e avenidas da cidade, mantendo pontos de alagamento e vias interditadas

O nível do Rio Piracicaba começou a baixar nesta segunda-feira (26), passando de 5,91 para 5,57 metros, uma redução de 34 centímetros. Apesar da queda, a água ainda ocupa trechos de ruas e avenidas da cidade, mantendo pontos de alagamento e vias interditadas.

O rio extravasou no domingo (25), na região da Rua do Porto, após as chuvas registradas entre a noite de sábado (24) e a madrugada de domingo. Durante a elevação, o nível do rio chegou a 5,96 metros. Segundo a Defesa Civil, o volume de chuva registrado no período foi de 70,33 milímetros.

Saiba mais:

Alagamento na Rua do Porto chama a atenção

Na Avenida Beira Rio, nas proximidades do Largo dos Pescadores, a água avançou sobre a via e atingiu um nível que permitiu a circulação de pessoas com jet skis pelo trecho alagado. A equipe de reportagem do Jornal de Piracicaba esteve no local e registrou imagens da situação.

Mesmo com o início da redução do nível do rio, a água continua cobrindo partes da região. O recuo não foi suficiente para liberar todos os trechos afetados, e motoristas e moradores precisam ficar atentos às condições das vias.

Estrada do Bongue continua interditada

Na Avenida Jaime Pereira, conhecida como Estrada do Bongue, a água ainda cobre a pista nas proximidades do supermercado Delta. O trecho permanece interditado, e outros pontos da avenida também seguem alagados.

A Prefeitura informou que algumas vias continuam bloqueadas para evitar a circulação de veículos em áreas atingidas pela água. Confira os trechos interditados:

  • Avenida Jaime Pereira (Estrada do Bongue), nos dois sentidos;
  • Avenida Beira Rio, na região da Rua do Porto, no cruzamento com a Rua Prudente de Moraes;
  • Avenida Beira Rio, no cruzamento com a Rua Rangel Pestana.

Defesa Civil orienta motoristas

A Defesa Civil orienta os motoristas a respeitarem a sinalização e as interdições estabelecidas nas áreas afetadas. A recomendação também é evitar atravessar trechos alagados, mesmo quando a profundidade da água não parece elevada.

O início da redução do nível do Rio Piracicaba não significa que todas as áreas atingidas estejam liberadas. Por isso, a orientação é procurar rotas alternativas e não tentar passar por vias que continuam cobertas pela água.

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