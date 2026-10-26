O nível do Rio Piracicaba começou a baixar nesta segunda-feira (26), passando de 5,91 para 5,57 metros, uma redução de 34 centímetros. Apesar da queda, a água ainda ocupa trechos de ruas e avenidas da cidade, mantendo pontos de alagamento e vias interditadas.
O rio extravasou no domingo (25), na região da Rua do Porto, após as chuvas registradas entre a noite de sábado (24) e a madrugada de domingo. Durante a elevação, o nível do rio chegou a 5,96 metros. Segundo a Defesa Civil, o volume de chuva registrado no período foi de 70,33 milímetros.
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Alagamento na Rua do Porto chama a atenção
Na Avenida Beira Rio, nas proximidades do Largo dos Pescadores, a água avançou sobre a via e atingiu um nível que permitiu a circulação de pessoas com jet skis pelo trecho alagado. A equipe de reportagem do Jornal de Piracicaba esteve no local e registrou imagens da situação.
Mesmo com o início da redução do nível do rio, a água continua cobrindo partes da região. O recuo não foi suficiente para liberar todos os trechos afetados, e motoristas e moradores precisam ficar atentos às condições das vias.
Estrada do Bongue continua interditada
Na Avenida Jaime Pereira, conhecida como Estrada do Bongue, a água ainda cobre a pista nas proximidades do supermercado Delta. O trecho permanece interditado, e outros pontos da avenida também seguem alagados.
A Prefeitura informou que algumas vias continuam bloqueadas para evitar a circulação de veículos em áreas atingidas pela água. Confira os trechos interditados:
- Avenida Jaime Pereira (Estrada do Bongue), nos dois sentidos;
- Avenida Beira Rio, na região da Rua do Porto, no cruzamento com a Rua Prudente de Moraes;
- Avenida Beira Rio, no cruzamento com a Rua Rangel Pestana.
Defesa Civil orienta motoristas
A Defesa Civil orienta os motoristas a respeitarem a sinalização e as interdições estabelecidas nas áreas afetadas. A recomendação também é evitar atravessar trechos alagados, mesmo quando a profundidade da água não parece elevada.
O início da redução do nível do Rio Piracicaba não significa que todas as áreas atingidas estejam liberadas. Por isso, a orientação é procurar rotas alternativas e não tentar passar por vias que continuam cobertas pela água.
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