O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta terça-feira (27) que a Polícia Federal investigue possíveis interferências estrangeiras nas eleições presidenciais de 2026. A apuração inclui suspeitas de financiamento externo relacionado à campanha de Flávio Bolsonaro (PL), além de possíveis irregularidades na distribuição de conteúdos políticos por plataformas digitais.

A decisão também prevê esclarecer se houve tentativas de favorecer candidaturas por meio de alterações intencionais nos algoritmos das redes sociais. Outro ponto que deverá ser investigado é a eventual relação entre apoio político vindo do exterior e interesses econômicos na exploração de terras raras e minerais críticos do Brasil.

As suspeitas ainda precisam ser apuradas pelas autoridades. A determinação de abertura de investigação não representa uma conclusão sobre a ocorrência de irregularidades ou a responsabilidade dos envolvidos.

O que motivou a investigação de Flávio Dino?