As 18 cidades da região de Piracicaba (SP) registraram mais votos para Flávio Bolsonaro (PL) do que para Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições presidenciais de 2026, realizado neste domingo (25). O resultado regional foi diferente do cenário nacional, em que Lula venceu a disputa e garantiu a reeleição para um quarto mandato presidencial.

Entre os municípios da região, Saltinho apresentou a maior diferença percentual entre os candidatos. Flávio recebeu 80,22% dos votos, o equivalente a 4.718 votos, enquanto Lula obteve 19,78%, com 1.163 votos.

Limeira também registrou uma diferença expressiva. Flávio Bolsonaro conquistou 71,54% dos votos, com 127.463 votos, contra 28,46% de Lula, que recebeu 50.703 votos.