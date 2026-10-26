As 18 cidades da região de Piracicaba (SP) registraram mais votos para Flávio Bolsonaro (PL) do que para Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições presidenciais de 2026, realizado neste domingo (25). O resultado regional foi diferente do cenário nacional, em que Lula venceu a disputa e garantiu a reeleição para um quarto mandato presidencial.
Entre os municípios da região, Saltinho apresentou a maior diferença percentual entre os candidatos. Flávio recebeu 80,22% dos votos, o equivalente a 4.718 votos, enquanto Lula obteve 19,78%, com 1.163 votos.
Limeira também registrou uma diferença expressiva. Flávio Bolsonaro conquistou 71,54% dos votos, com 127.463 votos, contra 28,46% de Lula, que recebeu 50.703 votos.
Em São Pedro, Flávio alcançou 69,47% dos votos, com 14.866 votos, enquanto Lula somou 30,53%, com 6.532 votos.
Os três municípios tiveram algumas das maiores diferenças proporcionais da região. Em Ipeúna, Charqueada e Mombuca, Flávio também ultrapassou a marca de 69% dos votos.
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Veja como foi a votação nas 18 cidades
Em Águas de São Pedro, Flávio Bolsonaro recebeu 65,52% dos votos, com 2.204 votos, enquanto Lula teve 34,48%, com 1.160 votos.
Em Capivari, o candidato do PL conquistou 66,26%, com 19.819 votos, contra 33,74% de Lula, que recebeu 10.092 votos.
Charqueada registrou 69,13% para Flávio, com 7.095 votos, e 30,87% para Lula, com 3.169 votos.
Em Cordeirópolis, Flávio obteve 67,47%, equivalente a 10.483 votos. Lula somou 32,53%, com 5.054 votos.
Cosmópolis apresentou a menor diferença proporcional entre os municípios listados. Flávio recebeu 56,09% dos votos, com 19.425 votos, enquanto Lula alcançou 43,91%, com 15.204 votos.
Em Elias Fausto, Flávio conquistou 67,98%, com 7.420 votos, e Lula obteve 32,02%, com 3.495 votos.
Engenheiro Coelho registrou 64,65% para Flávio, que recebeu 7.445 votos, e 35,35% para Lula, com 4.071 votos.
Em Ipeúna, o candidato do PL alcançou 69,18%, com 3.091 votos, contra 30,82% de Lula, que somou 1.377 votos.
Iracemápolis teve 68,47% dos votos para Flávio, com 9.995 votos, e 31,53% para Lula, com 4.603 votos.
Em Limeira, Flávio Bolsonaro recebeu 71,54%, totalizando 127.463 votos, enquanto Lula obteve 28,46%, com 50.703 votos.
Mombuca registrou 69,16% para Flávio, com 1.711 votos, e 30,84% para Lula, que recebeu 763 votos.
Em Nova Odessa, Flávio conquistou 62,03%, com 23.854 votos, contra 37,97% de Lula, que somou 14.604 votos.
Piracicaba teve 65,37% dos votos para Flávio, com 155.469 votos, e 34,63% para Lula, que recebeu 82.345 votos.
Em Rafard, Flávio obteve 68,47%, com 4.067 votos, enquanto Lula alcançou 31,53%, com 1.873 votos.
Rio das Pedras registrou 66,21% para Flávio, com 13.225 votos, e 33,79% para Lula, com 6.749 votos.
Saltinho apresentou o maior percentual de votação para Flávio Bolsonaro na região, com 80,22% e 4.718 votos. Lula recebeu 19,78%, equivalente a 1.163 votos.
Em Santa Bárbara d'Oeste, Flávio somou 65,35%, com 73.089 votos, enquanto Lula recebeu 34,65%, com 38.758 votos.
Já em São Pedro, Flávio conquistou 69,47%, com 14.866 votos, contra 30,53% de Lula, que recebeu 6.532 votos.
Abstenção diminui em Piracicaba
Em Piracicaba, a taxa de abstenção no segundo turno foi de 20,59%, segundo os dados informados. No primeiro turno, realizado em 4 de outubro, o índice havia sido de 23,12%.
A diferença entre os dois turnos foi de 2,53 pontos percentuais. O comparecimento às urnas passou de 239.268 eleitores no primeiro turno para 247.106 no segundo, um aumento de 7.838 pessoas.
A abstenção corresponde ao percentual de eleitores aptos que não compareceram para votar. O índice é um dos indicadores utilizados para acompanhar a participação do eleitorado nas eleições.