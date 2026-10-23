A descoberta de 13 corpos em diferentes pontos da cidade de São Paulo, entre 5 de setembro e 22 de outubro, mobiliza as forças de segurança e levanta questionamentos sobre as circunstâncias das mortes. Até o momento, as autoridades não identificaram elementos suficientes para confirmar uma conexão entre os casos, que apresentam características distintas.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) não aponta, por enquanto, a atuação de um único criminoso responsável pelas ocorrências. A avaliação considera que os registros aconteceram em bairros diferentes e apresentam particularidades que precisam ser analisadas individualmente.

O caso mais recente contabilizado ocorreu na noite de quinta-feira (22), na rua Paulo da Silva, no bairro Rio Pequeno, zona oeste da capital. De acordo com a Polícia Militar, o corpo foi localizado por volta das 21h20, com as mãos amarradas e um saco preto cobrindo a cabeça. A vítima apresentava sinais que levantaram suspeitas de tortura.

Polícia apura possíveis ligações entre as mortes