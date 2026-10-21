O Conselho da Justiça Federal (CJF) autorizou um novo lote de pagamentos que soma R$ 3,5 bilhões em Requisições de Pequeno Valor (RPVs), mecanismo usado para quitar dívidas da União determinadas pela Justiça. Desse total, R$ 2,9 bilhões serão destinados a pessoas que obtiveram decisões favoráveis em processos contra o INSS e em ações ligadas a benefícios assistenciais.

A medida alcança 193,2 mil beneficiários vinculados ao INSS dentro de um universo de 243.718 processos, que reúnem mais de 313 mil pessoas. Entre os casos contemplados estão revisões de aposentadorias, pensões, auxílio por incapacidade e outros benefícios em que a Justiça reconheceu diferenças que deveriam ter sido pagas pelo governo.

Os depósitos não chegam automaticamente à conta bancária utilizada pelo segurado no dia a dia. Após o repasse do CJF, cada Tribunal Regional Federal (TRF) organiza os créditos em contas abertas especificamente para o pagamento, normalmente na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil, e define o calendário de liberação para saque.

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Como saber se o pagamento está disponível