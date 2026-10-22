O pedido prevê que os agentes identificados permaneçam fora das ruas até o término das investigações. A Ouvidoria também solicitou o envio dos relatórios finais dos procedimentos instaurados. A efetivação do afastamento, no entanto, depende das autoridades responsáveis.

A Ouvidoria da Polícia do Estado de São Paulo solicitou o afastamento das atividades operacionais dos policiais militares envolvidos em uma ocorrência denunciada pela deputada estadual Professora Bebel (PT), em Piracicaba. Em resposta enviada à equipe da parlamentar nesta quinta-feira (22), o órgão informou que registrou o caso e acionou a Corregedoria da Polícia Militar para obter esclarecimentos sobre a abordagem.

A denúncia envolve relatos de agressões e intimidações contra militantes que realizavam campanha em apoio à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo as acusações, policiais teriam retirado camisetas das mulheres e obrigado três jovens detidos, incluindo um adolescente de 17 anos, a vestir peças com a mesma estampa.

Ouvidoria aponta possíveis violações de direitos

No documento encaminhado à equipe da deputada, a Ouvidoria manifesta preocupação com as denúncias apresentadas por Bebel e com os relatos divulgados publicamente, entre eles o depoimento de Edna Souza Barbosa, mãe do adolescente.

O órgão aponta que os fatos relatados podem envolver violações de direitos fundamentais, como violência policial, abuso de autoridade e constrangimento ilegal. A manifestação também menciona a possibilidade de tortura ou de tratamento cruel, desumano ou degradante, caso as suspeitas sejam confirmadas.