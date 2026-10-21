Morreu nesta quarta-feira (21), em Piracicaba (SP), aos 88 anos, Leda Delfini Lopes Cançado, figura ligada à história da família fundadora da Rede Drogal. Ela era mãe de Marcelo Cançado, presidente do conselho diretivo da Associação Brasileira de Farmácias e Drogarias (Abrafarma) e diretor-administrativo da rede, além de viúva de José Agenor Lopes Cançado, um dos cofundadores da empresa.

Nascida em 3 de agosto de 1938, Leda era filha de Reynaldo Delfini e Vicentina Mazzonetto Delfini. Ao longo da vida, construiu uma trajetória marcada pelos vínculos familiares e pela participação em iniciativas sociais relacionadas à comunidade e à empresa. Em 2019, Leda foi nomeada presidente honorária do Instituto José Cançado, braço assistencial da Rede Drogal. A instituição desenvolve ações de apoio a idosos, crianças em situação de vulnerabilidade, pessoas em dificuldade social e colaboradores da empresa.

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