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LUTO

Morre Leda Cançado, piracicabana fundadora da Drogal, aos 88 anos

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Leda Cançado teve sua trajetória marcada pela fé, generosidade e atuação social em Piracicaba.
Leda Cançado teve sua trajetória marcada pela fé, generosidade e atuação social em Piracicaba.

Morreu nesta quarta-feira (21), em Piracicaba (SP), aos 88 anos, Leda Delfini Lopes Cançado, figura ligada à história da família fundadora da Rede Drogal. Ela era mãe de Marcelo Cançado, presidente do conselho diretivo da Associação Brasileira de Farmácias e Drogarias (Abrafarma) e diretor-administrativo da rede, além de viúva de José Agenor Lopes Cançado, um dos cofundadores da empresa.

Nascida em 3 de agosto de 1938, Leda era filha de Reynaldo Delfini e Vicentina Mazzonetto Delfini. Ao longo da vida, construiu uma trajetória marcada pelos vínculos familiares e pela participação em iniciativas sociais relacionadas à comunidade e à empresa. Em 2019, Leda foi nomeada presidente honorária do Instituto José Cançado, braço assistencial da Rede Drogal. A instituição desenvolve ações de apoio a idosos, crianças em situação de vulnerabilidade, pessoas em dificuldade social e colaboradores da empresa.

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Reconhecida pela fé, generosidade e atenção ao próximo, Leda deixa seis filhos, além de netos, bisnetos, familiares e amigos. Sua trajetória também fica associada à atuação social do instituto e à história da família ligada à rede varejista de Piracicaba.

O velório aconteceu nesta quarta-feira (21), das 15h às 19h, no Memorial Crematório, e será retomado na quinta-feira (22), das 7h às 12h30. A cerimônia de cremação está prevista para ocorrer no Cemitério da Saudade de Piracicaba.

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