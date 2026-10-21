Morreu nesta quarta-feira (21), em Piracicaba (SP), aos 88 anos, Leda Delfini Lopes Cançado, figura ligada à história da família fundadora da Rede Drogal. Ela era mãe de Marcelo Cançado, presidente do conselho diretivo da Associação Brasileira de Farmácias e Drogarias (Abrafarma) e diretor-administrativo da rede, além de viúva de José Agenor Lopes Cançado, um dos cofundadores da empresa.
Nascida em 3 de agosto de 1938, Leda era filha de Reynaldo Delfini e Vicentina Mazzonetto Delfini. Ao longo da vida, construiu uma trajetória marcada pelos vínculos familiares e pela participação em iniciativas sociais relacionadas à comunidade e à empresa. Em 2019, Leda foi nomeada presidente honorária do Instituto José Cançado, braço assistencial da Rede Drogal. A instituição desenvolve ações de apoio a idosos, crianças em situação de vulnerabilidade, pessoas em dificuldade social e colaboradores da empresa.
VEJA MAIS:
- 4 mulheres da Esalq entram em lista de poderosas do agro; Veja
- INSS libera R$ 2,9 bilhões; Descubra se você vai receber
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Reconhecida pela fé, generosidade e atenção ao próximo, Leda deixa seis filhos, além de netos, bisnetos, familiares e amigos. Sua trajetória também fica associada à atuação social do instituto e à história da família ligada à rede varejista de Piracicaba.
O velório aconteceu nesta quarta-feira (21), das 15h às 19h, no Memorial Crematório, e será retomado na quinta-feira (22), das 7h às 12h30. A cerimônia de cremação está prevista para ocorrer no Cemitério da Saudade de Piracicaba.