Foi identificado como Adalberto Rodrigues André, de 43 anos, o trabalhador que perdeu a vida em um acidente trágico nesta quarta-feira (21), no Condomínio Parque Campestre II, em Piracicaba.
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Adalberto sofreu uma descarga elétrica enquanto trabalhava e caiu de um andaime. O Samu foi chamado, mas a equipe constatou a morte ainda no local. As causas do acidente não foram esclarecidas até o momento.
O trabalhador será velado nesta sexta-feira (23), a partir das 7h30, no Velório Municipal de Rio das Pedras. O sepultamento está previsto para as 10h, no Cemitério Parque da Paz.
Adalberto deixa um filho, familiares e amigos.