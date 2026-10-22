22 de outubro de 2026
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QUEDA FATAL

Identificado trabalhador que morreu em obra de condomínio

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Redes sociais e Jhennyfer Oliveira
Adalberto Rodrigues André tinha 43 anos.
Adalberto Rodrigues André tinha 43 anos.

 Foi identificado como Adalberto Rodrigues André, de 43 anos, o trabalhador que perdeu a vida em um acidente trágico nesta quarta-feira (21), no Condomínio Parque Campestre II, em Piracicaba.

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Adalberto sofreu uma descarga elétrica enquanto trabalhava e caiu de um andaime. O Samu foi chamado, mas a equipe constatou a morte ainda no local. As causas do acidente não foram esclarecidas até o momento.

O trabalhador será velado nesta sexta-feira (23), a partir das 7h30, no Velório Municipal de Rio das Pedras. O sepultamento está previsto para as 10h, no Cemitério Parque da Paz.

Adalberto deixa um filho, familiares e amigos.

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