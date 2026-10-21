O governo federal declarou estado de emergência zoossanitária em quatro municípios de Santa Catarina após a confirmação de um foco da doença de Newcastle em uma propriedade de avicultura comercial em Nova Itaberaba. A medida abrange também Águas Frias, Coronel Freitas e Nova Erechim e terá duração de 60 dias, conforme portaria publicada no Diário Oficial da União.
O Ministério da Agricultura e Pecuária confirmou o registro na segunda-feira (19), após a identificação do foco no domingo (18), em um estabelecimento dedicado à criação comercial de perus para corte.
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Após a confirmação, o Serviço Veterinário Oficial de Santa Catarina interditou o local e suspendeu a movimentação de aves. As autoridades também devem executar medidas de controle, contenção e erradicação da doença, seguindo as orientações do Plano de Contingência para Influenza Aviária e Doença de Newcastle.
O governo federal informou que comunicou a ocorrência à Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA) e aos parceiros comerciais do Brasil, em cumprimento aos compromissos internacionais de transparência sanitária.
Entenda a doença
A doença de Newcastle é uma infecção viral que pode atingir aves domésticas e silvestres. Ela é causada por uma variante virulenta do paramixovírus aviário do sorotipo 1 (APMV-1), conforme os critérios da OMSA.
Em Santa Catarina, o foco foi identificado durante uma investigação epidemiológica conduzida pelo serviço veterinário oficial do estado. A confirmação ocorreu após análises realizadas no Laboratório Federal de Defesa Agropecuária de São Paulo.