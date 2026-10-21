O governo federal declarou estado de emergência zoossanitária em quatro municípios de Santa Catarina após a confirmação de um foco da doença de Newcastle em uma propriedade de avicultura comercial em Nova Itaberaba. A medida abrange também Águas Frias, Coronel Freitas e Nova Erechim e terá duração de 60 dias, conforme portaria publicada no Diário Oficial da União.

O Ministério da Agricultura e Pecuária confirmou o registro na segunda-feira (19), após a identificação do foco no domingo (18), em um estabelecimento dedicado à criação comercial de perus para corte.

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