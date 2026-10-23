O cinema brasileiro viveu momentos marcantes nas primeiras décadas do século 21, com produções que conquistaram reconhecimento internacional, abordaram questões sociais e ampliaram a presença do país nos principais festivais do mundo. Para reunir parte dessa trajetória, um levantamento publicado pela Folha de S.Paulo em março de 2026 selecionou os 50 melhores filmes brasileiros do período, com base nos votos de 100 profissionais e especialistas.

A votação considerou longas lançados a partir de 2001 e reuniu diferentes gêneros, incluindo ficção, documentários, animações e obras experimentais. Cada participante escolheu dez títulos em ordem de preferência, com pontuação maior para os primeiros colocados. O resultado destacou filmes que marcaram a história recente do audiovisual nacional.

Entre os destaques estão “Cidade de Deus”, que ocupa a primeira posição, “Ainda Estou Aqui” e “O Agente Secreto”, produções que também colocaram o cinema brasileiro em evidência no exterior. A lista contempla tanto obras conhecidas pelo grande público quanto filmes que ganharam espaço principalmente entre críticos e pesquisadores.

Filmes brasileiros que conquistaram reconhecimento internacional