O pagamento de uma conta de água ou energia elétrica pode se transformar em prejuízo quando o consumidor acessa uma página falsa para emitir a cobrança. Com aparência semelhante à dos canais oficiais, os sites fraudulentos induzem as vítimas a pagar boletos ou fazer transferências via Pix acreditando que estão quitando uma dívida legítima.

Um esquema desse tipo foi alvo de uma operação policial em julho de 2026. Segundo informações divulgadas durante a investigação, a fraude provocou um prejuízo estimado em R$ 22 milhões e atingiu centenas de consumidores. O grupo investigado teria criado páginas falsas que imitavam os sites de concessionárias de água e energia, direcionando os pagamentos para contas controladas pelos envolvidos.

A apuração apontou que as páginas fraudulentas eram divulgadas para aparecer entre os primeiros resultados das buscas na internet. Dessa maneira, quem procurava o site de uma empresa para consultar débitos ou emitir uma segunda via poderia acabar acessando um endereço falso sem perceber.