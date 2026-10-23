Piracicaba terá uma programação especial de prevenção e promoção da saúde da mulher nesta sexta-feira (23) e sábado (24), com oferta de exames gratuitos e atendimentos na rede municipal de saúde. As ações fazem parte da campanha Outubro Rosa, que busca conscientizar sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama.

Uma das iniciativas é promovida pela Associação Viva a Vida, que realizará a segunda edição de sua campanha de prevenção ao câncer de mama. A entidade atenderá mulheres sem plano de saúde que tenham encaminhamento médico e realizado o último exame há mais de um ano. A ação prevê encaminhamentos para mamografias e ultrassons.

Além disso, no sábado, 66 unidades de saúde do município participarão de um mutirão de atendimento à mulher, com consultas e exames agendados e também por livre demanda, das 8h às 14h.