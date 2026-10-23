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OUTUBRO ROSA

Piracicaba oferece exames gratuitos de prevenção ao câncer; Veja

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: 3 min
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Reprodução
Piracicaba terá ações de prevenção à saúde da mulher nesta sexta-feira (23) e sábado (24), com atendimento da Associação Viva a Vida e mutirões em 66 unidades de saúde.
Piracicaba terá ações de prevenção à saúde da mulher nesta sexta-feira (23) e sábado (24), com atendimento da Associação Viva a Vida e mutirões em 66 unidades de saúde.

Piracicaba terá uma programação especial de prevenção e promoção da saúde da mulher nesta sexta-feira (23) e sábado (24), com oferta de exames gratuitos e atendimentos na rede municipal de saúde. As ações fazem parte da campanha Outubro Rosa, que busca conscientizar sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama.

Uma das iniciativas é promovida pela Associação Viva a Vida, que realizará a segunda edição de sua campanha de prevenção ao câncer de mama. A entidade atenderá mulheres sem plano de saúde que tenham encaminhamento médico e realizado o último exame há mais de um ano. A ação prevê encaminhamentos para mamografias e ultrassons.

Além disso, no sábado, 66 unidades de saúde do município participarão de um mutirão de atendimento à mulher, com consultas e exames agendados e também por livre demanda, das 8h às 14h.

VEJA MAIS :

Associação Viva a Vida oferece mamografias e ultrassons

A campanha da Associação Viva a Vida será realizada nesta sexta-feira (23) e sábado (24), com atendimento das 8h às 12h e das 13h às 17h, na sede da entidade, no Centro de Piracicaba.

A iniciativa é voltada a mulheres que não possuem convênio médico, têm encaminhamento médico e fizeram o último exame há mais de um ano. O atendimento será por ordem de chegada.

A ação é realizada em parceria com o CPA e conta com a participação de médicos voluntários. Durante os dois dias, voluntárias da associação vão acolher as participantes, auxiliar na triagem e distribuir materiais informativos sobre o câncer de mama.

Segundo a organização, a campanha também reforça a importância dos exames de rotina e do autoconhecimento corporal como parte dos cuidados com a saúde e da identificação precoce de possíveis alterações.

As mamografias são custeadas pela própria associação, com apoio de empresas, indústrias, igrejas e colaboradores da comunidade.

Serviço

  • Datas: sexta-feira (23) e sábado (24)
  • Horários: das 8h às 12h e das 13h às 17h
  • Local: sede da Associação Viva a Vida
  • Endereço: Rua José Pinto de Almeida, 824, Centro
  • Público: mulheres sem plano de saúde, com encaminhamento médico e que realizaram o último exame há mais de um ano
  • Atendimento: por ordem de chegada

Mutirão será realizado em 66 unidades de saúde

No sábado (24), 66 unidades de saúde de Piracicaba terão atendimento especial voltado à saúde da mulher, das 8h às 14h. A programação inclui consultas e exames previamente agendados, além de atendimentos por livre demanda.

Entre os serviços disponíveis estão coleta do exame de Papanicolau, vacinação, testes rápidos, avaliação de saúde bucal e consulta médica.

A iniciativa integra as atividades do Outubro Rosa e busca ampliar o acesso aos serviços de saúde, incentivar a realização de exames preventivos e orientar as mulheres sobre os cuidados regulares.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, oito unidades não abrirão no sábado: USF Artemis 1, USF Artemis 2, USF Boa Esperança 2, USF Parque Orlanda, USF Primavera, UBS Cecap, UBS Tanquinho e UBS Novo Horizonte.

As demais unidades do município funcionarão das 8h às 14h, com atendimentos agendados e por livre demanda.

Associação mantém ações de apoio durante o ano

Além das campanhas de prevenção, a Associação Viva a Vida realiza, ao longo do ano, ações de apoio a mulheres em tratamento contra o câncer.

Entre os auxílios oferecidos estão perucas, lenços, próteses mamárias, sutiãs adaptados, medicamentos complementares, cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade, atendimentos psicológicos e encontros de convivência.

As iniciativas buscam oferecer suporte durante o tratamento e contribuir para o bem-estar das pacientes.

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