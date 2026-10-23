A rede Petz está com processo seletivo aberto para a contratação de atendente em Piracicaba. A oportunidade é voltada a candidatos com ensino médio completo e disponibilidade para trabalhar em escala 6x1, modelo que prevê seis dias de trabalho e um de descanso, conforme a organização da jornada.
O profissional contratado será responsável pelo atendimento ao público e pela execução de atividades operacionais da loja. Entre as atribuições estão prestar atendimento aos clientes, contribuir para uma experiência de compra positiva e auxiliar na organização dos produtos e dos espaços de venda.
A função também envolve abastecimento das prateleiras, precificação, exposição de mercadorias e organização dos itens conforme o planejamento visual da loja. O atendente deverá acompanhar as condições dos produtos, respeitar os procedimentos específicos de manuseio e contribuir para evitar perdas e avarias.
Outras atividades incluem a limpeza e o alinhamento dos setores, além do suporte às rotinas operacionais da unidade. A empresa busca profissionais que contribuam para o funcionamento da loja e para a qualidade do atendimento oferecido aos consumidores.
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Requisitos para a vaga
Para participar do processo seletivo, é necessário ter ensino médio completo e disponibilidade para trabalhar em escala 6x1. A descrição da oportunidade não informa exigência de experiência anterior na função.
O processo de seleção é composto por cinco etapas: cadastro, triagem dos candidatos, entrevista com o gestor, apresentação da proposta e contratação.
Benefícios oferecidos
A Petz oferece um pacote de benefícios que inclui assistência médica, disponível após o período de experiência, e assistência odontológica, prevista para até 30 dias após a admissão, conforme as condições informadas pela empresa.
Entre os demais benefícios estão participação nos lucros e resultados (PLR), vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, de acordo com a política regional, seguro de vida e convênio-farmácia, com possibilidade de descontos em medicamentos por meio do programa Vidalink.
Os funcionários também podem ter acesso ao Gympass ou TotalPass após 30 dias de empresa, além de um clube de descontos com parceiros comerciais. A companhia oferece ainda folga no mês do aniversário, disponível após seis meses de trabalho, e vantagens relacionadas a produtos e serviços para animais de estimação.
O pacote inclui programas de desenvolvimento profissional, como a UniPetz, plataforma de aprendizagem on-line, e oportunidades de mobilidade interna por meio do programa Movimenta Petz. A empresa também disponibiliza formação interna para funcionários interessados em atuar com estética animal, conforme as condições do programa.
Sobre a empresa
A Petz atua no comércio de produtos e serviços para animais de estimação, com lojas físicas e canais digitais. O grupo também reúne serviços de estética animal e atendimento veterinário por meio da marca Seres, além de iniciativas voltadas à adoção responsável de cães e gatos.
Como se candidatar
Os interessados devem acessar o site, conferir os requisitos da vaga e realizar o cadastro on-line para participar do processo seletivo. O anúncio não informa o prazo final para inscrição nem o salário oferecido.