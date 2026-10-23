A rede Petz está com processo seletivo aberto para a contratação de atendente em Piracicaba. A oportunidade é voltada a candidatos com ensino médio completo e disponibilidade para trabalhar em escala 6x1, modelo que prevê seis dias de trabalho e um de descanso, conforme a organização da jornada.

O profissional contratado será responsável pelo atendimento ao público e pela execução de atividades operacionais da loja. Entre as atribuições estão prestar atendimento aos clientes, contribuir para uma experiência de compra positiva e auxiliar na organização dos produtos e dos espaços de venda.

A função também envolve abastecimento das prateleiras, precificação, exposição de mercadorias e organização dos itens conforme o planejamento visual da loja. O atendente deverá acompanhar as condições dos produtos, respeitar os procedimentos específicos de manuseio e contribuir para evitar perdas e avarias.