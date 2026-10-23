O Serviço Municipal de Água e Esgoto (Semae) de Piracicaba já concluiu a instalação de 845 novos registros de rede em diferentes bairros da cidade. A iniciativa integra o Programa de Redução de Perdas, desenvolvido em parceria com a Prefeitura, e alcançou mais de 84% da meta de implantação de mil equipamentos no sistema de abastecimento.

A ação faz parte das obras de setorização da rede de água e busca tornar o sistema mais eficiente, facilitando a identificação de problemas e reduzindo o desperdício. Na quinta-feira (22), as equipes trabalharam no bairro Mário Dedini. Já nesta sexta-feira (23), os serviços estão previstos para o Nova América e o Jardim Astúrias.

Os novos equipamentos substituem antigos registros de manobra e permitem aprimorar o controle operacional da rede. O investimento total nessa etapa é de R$ 9 milhões, valor que também contempla a instalação de Válvulas Reguladoras de Pressão (VRPs), responsáveis por auxiliar no controle da pressão da água e na redução de perdas.