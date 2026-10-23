O Serviço Municipal de Água e Esgoto (Semae) de Piracicaba já concluiu a instalação de 845 novos registros de rede em diferentes bairros da cidade. A iniciativa integra o Programa de Redução de Perdas, desenvolvido em parceria com a Prefeitura, e alcançou mais de 84% da meta de implantação de mil equipamentos no sistema de abastecimento.
A ação faz parte das obras de setorização da rede de água e busca tornar o sistema mais eficiente, facilitando a identificação de problemas e reduzindo o desperdício. Na quinta-feira (22), as equipes trabalharam no bairro Mário Dedini. Já nesta sexta-feira (23), os serviços estão previstos para o Nova América e o Jardim Astúrias.
Os novos equipamentos substituem antigos registros de manobra e permitem aprimorar o controle operacional da rede. O investimento total nessa etapa é de R$ 9 milhões, valor que também contempla a instalação de Válvulas Reguladoras de Pressão (VRPs), responsáveis por auxiliar no controle da pressão da água e na redução de perdas.
De acordo com a Gerência de Controle de Perdas do Semae, a setorização divide a rede de abastecimento em áreas menores, o que facilita o monitoramento do consumo e a identificação de vazamentos e outras ocorrências. Com o sistema, as equipes podem localizar problemas com mais rapidez e adotar medidas para diminuir o desperdício de água.
As intervenções estão sendo realizadas gradualmente em diferentes regiões de Piracicaba, com planejamento prévio para minimizar os impactos no abastecimento. Quando há possibilidade de interrupções temporárias no fornecimento, o Semae informa antecipadamente os moradores das áreas afetadas.
ORIENTAÇÃO AOS MORADORES
O Semae divulga em seu site oficial, semaepiracicaba.sp.gov.br, e nas redes sociais (@semaepiracicaba) o cronograma das obras, com as datas, os locais dos serviços e as regiões que podem ser afetadas.
A população também pode entrar em contato com o serviço pelos seguintes canais: WhatsApp 24 horas, pelo número (19) 3403-9608; Central de Atendimento, pelo 0800 772 9611; Disque 115; e AgênciaWeb, disponível em agenciaweb.semaepiracicaba.sp.gov.br.
O órgão pede a compreensão dos moradores durante a execução dos trabalhos e recomenda que as famílias que possuem reservatórios domiciliares economizem água para manter o abastecimento interno até a normalização do sistema.
MAIS DE R$ 150 MILHÕES EM INVESTIMENTOS
A instalação dos registros integra um conjunto mais amplo de investimentos da Prefeitura e do Semae para recuperar, modernizar e ampliar a infraestrutura de abastecimento de Piracicaba. Somente entre 2025 e 2026, os investimentos próprios em saneamento ultrapassam R$ 150 milhões.
Desde o início de 2025, as ações incluem a limpeza dos tanques da Estação de Tratamento de Água (ETA) II Luiz de Queiroz, que apresentavam acúmulo de lodo e comprometiam o abastecimento de aproximadamente 120 mil pessoas. Também estão em andamento obras de modernização da ETA II, implantação de adutoras, construção de reservatórios, substituição de redes antigas, modernização da Estação de Tratamento de Lodo, ampliação da ETA Capim Fino e instalação de sistemas inteligentes de controle operacional.
Em Santa Teresinha, uma intervenção de R$ 25,3 milhões prevê a substituição de 19,7 quilômetros de redes e adutoras, além de mais de 2 mil ramais domiciliares. A obra deve beneficiar aproximadamente 80 mil moradores.
Na Vila Independência, os trabalhos envolvem investimento de R$ 17,26 milhões para substituir 22,1 quilômetros de redes e adutoras, com previsão de beneficiar cerca de 90 mil pessoas.
Outra obra é a nova Adutora Torre de TV–Unileste, que recebe investimento de R$ 32 milhões. O projeto ampliará em 20 milhões de litros por dia a capacidade de distribuição de água e beneficiará diretamente aproximadamente 150 mil moradores de mais de 100 bairros das regiões Norte e Leste.
Também está em construção a nova Adutora de Água Tratada do Sistema Dois Córregos–Cecap. Com investimento de R$ 9.794.609,72, a intervenção prevê a implantação de 4,2 quilômetros de tubulação de polietileno de alta densidade, com 500 milímetros de diâmetro, para ampliar o abastecimento de mais de 50 mil pessoas na região Leste.
NOVOS PROJETOS
Além das obras em andamento, a Prefeitura trabalha para viabilizar aproximadamente R$ 350 milhões em novos investimentos estruturantes com recursos próprios e outros R$ 250 milhões por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do Governo Federal.
Os projetos incluem novos reservatórios, ampliação da ETA Capim Fino e implantação de novas adutoras. O objetivo é ampliar a capacidade de produção, reservação e distribuição de água e reforçar a segurança hídrica de Piracicaba nas próximas décadas.