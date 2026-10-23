Começou nesta quinta-feira (22) a instalação dos nove módulos que irão compor a estrutura ampliada do Hospital Municipal de Piracicaba. A unidade está localizada no antigo Anexo da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Piracicamirim, na rua Rio Grande do Norte, 135, no bairro Vila Prudente.
A ampliação tem como objetivo fortalecer a rede municipal de saúde, aumentar a capacidade de atendimento hospitalar e oferecer melhores condições de assistência aos pacientes que necessitam de acompanhamento médico e continuidade do tratamento. A obra segue o mesmo modelo construtivo utilizado nas unidades de saúde dos bairros Bosques do Lenheiro e Parque Piracicaba.
Com a conclusão da ampliação, o Hospital Municipal passará a contar com capacidade para atender até 40 pacientes, além de dois pavimentos adicionais destinados às atividades administrativas e à implantação de um espaço de apoio e acolhimento aos profissionais de saúde.
Atualmente, o Hospital Municipal já funciona no espaço conhecido como Anexo e recebe pacientes encaminhados pela rede municipal de saúde que precisam de continuidade no tratamento, acompanhamento médico ou investigação diagnóstica após a avaliação inicial nas UPAs.
A ampliação busca contribuir para a organização do fluxo de atendimento na rede pública. Com mais leitos disponíveis para internação e acompanhamento clínico, a unidade poderá ajudar a liberar os leitos de observação das UPAs, favorecendo o atendimento de outros pacientes que procuram os serviços de urgência e emergência.
A proposta é fortalecer a integração entre os diferentes serviços de saúde do município, oferecendo uma alternativa de retaguarda hospitalar para pessoas que precisam permanecer sob cuidados médicos, mas não dependem de recursos de alta complexidade.
PERFIL DOS PACIENTES
O Hospital Municipal atende principalmente pacientes que necessitam de cuidados clínicos e acompanhamento hospitalar. Entre os casos acompanhados estão pessoas que precisam de avaliação vascular, pacientes que sofreram acidente vascular cerebral (AVC) em fase evoluída, quadros cardiovasculares que exigem investigação, suspeitas de doenças oncológicas e pessoas com doenças crônicas avançadas que necessitam de cuidados paliativos.
Com uma estrutura ampliada, a unidade deverá reforçar a capacidade de acolhimento desses pacientes, oferecendo suporte para a continuidade da assistência e contribuindo para a organização dos encaminhamentos dentro da rede municipal.
FORTALECIMENTO DA REDE
A ampliação integra as ações da Prefeitura de Piracicaba voltadas ao fortalecimento da estrutura própria de atendimento e à organização dos diferentes níveis de assistência à saúde. A proposta é ampliar a capacidade de atendimento municipal e oferecer uma retaguarda hospitalar mais estruturada.
Com isso, os hospitais de maior complexidade poderão concentrar seus recursos e serviços nos pacientes que necessitam de procedimentos especializados e de tratamentos mais complexos, enquanto o Hospital Municipal amplia sua participação no acompanhamento clínico e na continuidade do cuidado.
A instalação dos nove módulos marca mais uma etapa da obra de ampliação da unidade. A iniciativa busca melhorar as condições de atendimento, fortalecer a rede pública e ampliar a capacidade do município de acolher pacientes que necessitam de assistência hospitalar.