Começou nesta quinta-feira (22) a instalação dos nove módulos que irão compor a estrutura ampliada do Hospital Municipal de Piracicaba. A unidade está localizada no antigo Anexo da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Piracicamirim, na rua Rio Grande do Norte, 135, no bairro Vila Prudente.

A ampliação tem como objetivo fortalecer a rede municipal de saúde, aumentar a capacidade de atendimento hospitalar e oferecer melhores condições de assistência aos pacientes que necessitam de acompanhamento médico e continuidade do tratamento. A obra segue o mesmo modelo construtivo utilizado nas unidades de saúde dos bairros Bosques do Lenheiro e Parque Piracicaba.

Com a conclusão da ampliação, o Hospital Municipal passará a contar com capacidade para atender até 40 pacientes, além de dois pavimentos adicionais destinados às atividades administrativas e à implantação de um espaço de apoio e acolhimento aos profissionais de saúde.