SR. JOSÉ ROCHA DA SILVA Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 64 anos, filho dos finados Sr. Manoel Rocha da Silva e da Sra. Zenira Maria da Silva, era casado com a Sra. Maria de Fátima Oliveira da Silva; deixa os filhos: Randson Guedes Costa da Silva, falecido e Zenira Cintia Guedes Costa da Silva. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 10h30 do Velório do Cemitério Municipal da cidade de Charqueada/SP, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. LEDA DELFINI LOPES CANÇADO Faleceu dia 21/10/2026 na cidade de Piracicaba, aos 88 anos de idade e era viúva do Sr. José Agenor Lopes Cançado. Era filha do Sr. Reynaldo Delfini e da Sra. Vicentina Mazzonetto Delfini, falecidos. Deixa os filhos: Ronaldo Delfini Cançado casado com Lucimeire Furlan, Jose Eduardo Defini Cançado casado com Mari Carmen Blanco Cançado, Rodolfo Delfini Cançado casado com Marcia Amaral Cançado, Renata Delfini Cançado casada com Claudio Hebling, Marcelo Delfini Cançado casado com Roberta Vasconcelos Pierozzi Cançado e Ricardo Delfini Cançado casado com Valeria Modolo Cançado. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O velório iniciou dia 21/10/2026 a partir das 16:00hs até as 19:00hs e retornou hoje a partir das 07:00hs até 12:30hs e o seu sepultamento ocorrerá hoje às 13:00hs, saindo a urna mortuária do Memorial Metropolitano de Piracicaba – sala Safira, seguindo em auto fúnebre para o Cemitério da Saudade. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. MARINEIDE COELHO DOS SANTOS Faleceu ontem, nesta cidade, contava 58 anos, filha dos finados Sr. João Rodrigues Coelho e da Sra. Odete de Carvalho Coelho. Deixa familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. ORLANDO FELTRE Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 85 anos, filho dos finados Sr. Agydio Feltre e da Sra. Luiza Antonia Chiquito, era casado com a Sra. Leonice Aparecida Piantola Feltre; deixa a filha Silvia Cristina Feltre, casada com o Sr. Marcos Levi Zem. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 da sala "Standard" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. RAUL FERNANDO FIDEL GONZALEZ OROSTICA, faleceu dia 21/10/2026 na cidade de Piracicaba, aos 80 anos de idade e era casado com a Sra. Catarina Biudes Gonzalez. Era filho do Sr. Alejandro Gonzalez Reyes e da Sra. Maria Teresa Orostica Rozas. Deixa os filhos: Alejandro, já falecido que foi casado com Graziela, Raul casado com Shirlei, Jeronimo casado com Sara. Deixa 5 netos familiares e amigos. O velório ocorrerá hoje a partir das 10:00hs até as 17:00hs, no Memorial Metropolitano de Piracicaba - sala Esmeralda. Em seguida ocorrerá a Cerimônia de Homenagens Póstumas, também no mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. ROSANA APARECIDA MARTINS MODONEZ Faleceu ontem, nesta cidade, contava 59 anos, filha dos finados Sr. Antonio José Perches Martins e da Sra. Adelaide Rainér Martins, era casada com o Sr. Euclides José Modonez; deixa os filhos: Amanda Martins Modonez Torres, casada com o Sr. Diego Torres e Bruno Martins Modonez. Deixa irmãos, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 13h00 da sala " D - Lótus " do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
ADVOGADO: DR. SAMUEL ZEM Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 72 anos, filho dos finados Sr. Antonio Zem Sobrinho e da Sra. Angela Crepaldi Zem, era casado com a Sra. Maria Benedita Cunha Zem; deixa os filhos: Alessandra Zem Funes, casada com o Sr. Elder Funes; Daniel Zem, casado com a Sra. Lucelia Bortolazzo Zem; Samuel Marcelo Zem, casado com a Sra. Amanda Patricia Zem e Mariangela Zem Nardi, casada com o Sr. Cristian Douglas Nardi. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 da Igreja Casa de Oração, sito a Rua: Coronel Manoel Inácio da Mota Pacheco, Nº 442 - Bairro Nho Quim, para o Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. SONIA MARIA SOAVE Faleceu dia 20/10/2026 na cidade de Piracicaba, aos 62 anos de idade e era casada com o Sr. Reginaldo Silvella. Era filha do Sr. Antenor Augusto Soave e da Sra. Joana Elpidio de Oliveira Soave, falecida. Deixa os filhos: Fabricio Everton da Costa casado com Fernanda Bento da Costa, Danilo Neiton da Costa casado com Marli Souza. Deixa netos, familiares e amigos. O seu corpo foi transladado em auto fúnebre para a cidade de Rio das Pedras - SP e o seu sepultamento ocorrerá hoje as 16:00hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Rio das Pedras, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SR. VANDERLEI ROSOLEM Faleceu dia 21/102026 na cidade de Piracicaba aos 71 anos de idade e era casado com a Sra. Zilda Joana Aparecida Pinto Rosolem. Era filho do Sr. Antonio Rosolem e da Sra. Helena Bergamo Rosolem, falecidos. Deixa as filhas: Fernanda Rosolem e Fabiane Rosolem casada com Jackson de Castro. Deixa os netos: Samuel e Gabriel, familiares e amigos. O velório ocorreu dia 21/10/2026 a partir das 14:30hs até as 16:15hs, no Memorial Metropolitano de Piracicaba – sala Diamante. Em seguida ocorreu a Cerimônia de Homenagens Póstumas, também no mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.