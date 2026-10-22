SR. JOSÉ ROCHA DA SILVA Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 64 anos, filho dos finados Sr. Manoel Rocha da Silva e da Sra. Zenira Maria da Silva, era casado com a Sra. Maria de Fátima Oliveira da Silva; deixa os filhos: Randson Guedes Costa da Silva, falecido e Zenira Cintia Guedes Costa da Silva. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 10h30 do Velório do Cemitério Municipal da cidade de Charqueada/SP, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SRA. LEDA DELFINI LOPES CANÇADO Faleceu dia 21/10/2026 na cidade de Piracicaba, aos 88 anos de idade e era viúva do Sr. José Agenor Lopes Cançado. Era filha do Sr. Reynaldo Delfini e da Sra. Vicentina Mazzonetto Delfini, falecidos. Deixa os filhos: Ronaldo Delfini Cançado casado com Lucimeire Furlan, Jose Eduardo Defini Cançado casado com Mari Carmen Blanco Cançado, Rodolfo Delfini Cançado casado com Marcia Amaral Cançado, Renata Delfini Cançado casada com Claudio Hebling, Marcelo Delfini Cançado casado com Roberta Vasconcelos Pierozzi Cançado e Ricardo Delfini Cançado casado com Valeria Modolo Cançado. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O velório iniciou dia 21/10/2026 a partir das 16:00hs até as 19:00hs e retornou hoje a partir das 07:00hs até 12:30hs e o seu sepultamento ocorrerá hoje às 13:00hs, saindo a urna mortuária do Memorial Metropolitano de Piracicaba – sala Safira, seguindo em auto fúnebre para o Cemitério da Saudade. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

SRA. MARINEIDE COELHO DOS SANTOS Faleceu ontem, nesta cidade, contava 58 anos, filha dos finados Sr. João Rodrigues Coelho e da Sra. Odete de Carvalho Coelho. Deixa familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.