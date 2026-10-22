Piracicaba oferece 120 vagas gratuitas para o curso de operador de empilhadeira, destinado a pessoas de 25 a 59 anos que buscam qualificação profissional. As inscrições podem ser feitas até 2 de novembro, e as aulas presenciais têm início previsto para 16 de novembro. A formação tem carga horária de 74 horas. A iniciativa é realizada pela Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda, em parceria com o programa Trampolim, do Governo do Estado de São Paulo, e o Sest Senat Piracicaba.
Os interessados devem realizar a inscrição pelo site do programa Trampolim (clique aqui para acessar). Durante o cadastro, é necessário selecionar Piracicaba como cidade e escolher o período de preferência.
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As aulas serão presenciais no Sest Senat, localizado na Rua Rossini Pinto, 200, no bairro Dois Córregos. Há opções em três períodos: manhã, das 8h às 12h; tarde, das 13h às 17h; e noite, das 18h às 22h. A convocação dos candidatos para a matrícula está prevista para 9 de novembro.
O conteúdo inclui conhecimentos sobre a operação de empilhadeiras, conforme as Normas Regulamentadoras NR 11 e NR 12, atividades com ênfase na prática e orientações sobre prevenção de acidentes e doenças relacionadas aos riscos presentes em máquinas, equipamentos e implementos, incluindo riscos mecânicos e elétricos.
A formação busca proporcionar conhecimentos técnicos e de segurança para a operação dos equipamentos, contribuindo para a qualificação profissional dos participantes. Quem realizou uma inscrição em outubro, mas não foi convocado, poderá se inscrever novamente para concorrer às vagas das novas turmas.