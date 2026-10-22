Piracicaba oferece 120 vagas gratuitas para o curso de operador de empilhadeira, destinado a pessoas de 25 a 59 anos que buscam qualificação profissional. As inscrições podem ser feitas até 2 de novembro, e as aulas presenciais têm início previsto para 16 de novembro. A formação tem carga horária de 74 horas. A iniciativa é realizada pela Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda, em parceria com o programa Trampolim, do Governo do Estado de São Paulo, e o Sest Senat Piracicaba.

Os interessados devem realizar a inscrição pelo site do programa Trampolim (clique aqui para acessar). Durante o cadastro, é necessário selecionar Piracicaba como cidade e escolher o período de preferência.

VEJA MAIS: