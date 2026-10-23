A Polícia Civil de São Paulo instaurou um inquérito para investigar mortes de bebês internados no Hospital Salvalus, localizado na Mooca, zona leste da capital paulista. As investigações apuram suspeitas de infecções durante as internações e complicações como sepse e choque séptico.

O 8º Distrito Policial (Brás) investiga seis casos. Ao todo, foram identificadas 16 certidões de óbito relacionadas a crianças que passaram pela unidade. Segundo uma advogada que representa familiares, ela mantém contato com 36 mães que perderam os filhos nos últimos meses no hospital, que integra a rede Hapvida. O número total de mortes ainda não foi confirmado oficialmente.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que os casos, ocorridos em meses anteriores, foram comunicados às autoridades na quarta-feira (21).