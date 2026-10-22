Além dos arrastões, a prevenção depende dos cuidados adotados pelos moradores. A orientação é reservar cerca de dez minutos por semana para verificar locais que possam acumular água dentro e fora de casa.

Entre as principais medidas estão eliminar recipientes com água parada, colocar areia até a borda nos pratos de plantas, guardar garrafas com a boca para baixo, limpar calhas, manter caixas-d'água e reservatórios bem vedados e evitar o acúmulo de água em pneus. Também é importante lavar semanalmente os bebedouros de animais, tratar piscinas com cloro, não descartar lixo em terrenos baldios e verificar ralos externos e reservatórios de degelo de geladeiras.

A Secretaria orienta ainda que os moradores recebam os agentes de saúde e de combate às endemias durante as visitas domiciliares. Esses profissionais podem identificar possíveis focos e orientar sobre as medidas de prevenção. O uso de repelente também é recomendado. Em caso de suspeita de dengue, a orientação é procurar a unidade de saúde mais próxima e evitar a automedicação.