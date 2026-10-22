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PREVENÇÃO

Arrastão contra a dengue percorre 8 bairros de Piracicaba

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
Dados provisórios apontam 88 casos confirmados de dengue em Piracicaba até 20 de outubro de 2026, sem registro de mortes pela doença.
Dados provisórios apontam 88 casos confirmados de dengue em Piracicaba até 20 de outubro de 2026, sem registro de mortes pela doença.

Moradores de oito bairros de Piracicaba terão a oportunidade de descartar materiais que podem acumular água e favorecer a reprodução do mosquito Aedes aegypti neste sábado (24). O arrastão contra a dengue será realizado das 8h às 14h pelas equipes do Plano Municipal de Combate ao Aedes (PMCA), vinculadas ao Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), da Secretaria Municipal de Saúde.

A ação passará pela Vila África, Jardim Noiva da Colina, Jardim Santa Isabel, Jardim Petrópolis, Jardim Piracicabano, Jardim Virgínia, Reserva Imperial e Morumbi. O ponto de encontro das equipes será o Tiro de Guerra, localizado na rua Anhanguera, 362, no Morumbi.

Até setembro deste ano, os arrastões realizados em Piracicaba haviam recolhido aproximadamente 247 toneladas de materiais. A iniciativa integra as medidas permanentes de prevenção à dengue e busca reduzir a presença de objetos que possam se transformar em criadouros do mosquito.

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Piracicaba registra 88 casos confirmados de dengue

Até 20 de outubro, Piracicaba registrava 8.465 notificações de dengue e 88 casos confirmados, sem óbitos, segundo dados provisórios divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde. No mesmo período de 2025, os dados consolidados apontavam 23.832 notificações, 5.818 confirmações e cinco mortes. Em 2024, foram 63.126 notificações, 29.375 casos confirmados e 16 óbitos. Os números de 2026 ainda são provisórios e podem sofrer atualizações.

Além dos arrastões, a prevenção depende dos cuidados adotados pelos moradores. A orientação é reservar cerca de dez minutos por semana para verificar locais que possam acumular água dentro e fora de casa.

Entre as principais medidas estão eliminar recipientes com água parada, colocar areia até a borda nos pratos de plantas, guardar garrafas com a boca para baixo, limpar calhas, manter caixas-d'água e reservatórios bem vedados e evitar o acúmulo de água em pneus. Também é importante lavar semanalmente os bebedouros de animais, tratar piscinas com cloro, não descartar lixo em terrenos baldios e verificar ralos externos e reservatórios de degelo de geladeiras.

A Secretaria orienta ainda que os moradores recebam os agentes de saúde e de combate às endemias durante as visitas domiciliares. Esses profissionais podem identificar possíveis focos e orientar sobre as medidas de prevenção. O uso de repelente também é recomendado. Em caso de suspeita de dengue, a orientação é procurar a unidade de saúde mais próxima e evitar a automedicação.

A vacina contra a dengue continua disponível na rede municipal para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. O esquema vacinal é composto por duas doses, com intervalo de três meses entre elas.

Para receber o imunizante, é necessário apresentar documento de identificação com foto e Cartão Nacional de Saúde (CNS). A vacinação ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h, nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Unidades de Saúde da Família (USFs), com exceção da UBS Paulista. As unidades permanecem fechadas durante feriados e pontos facultativos, quando não há vacinação.

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