Moradores de oito bairros de Piracicaba terão a oportunidade de descartar materiais que podem acumular água e favorecer a reprodução do mosquito Aedes aegypti neste sábado (24). O arrastão contra a dengue será realizado das 8h às 14h pelas equipes do Plano Municipal de Combate ao Aedes (PMCA), vinculadas ao Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), da Secretaria Municipal de Saúde.
A ação passará pela Vila África, Jardim Noiva da Colina, Jardim Santa Isabel, Jardim Petrópolis, Jardim Piracicabano, Jardim Virgínia, Reserva Imperial e Morumbi. O ponto de encontro das equipes será o Tiro de Guerra, localizado na rua Anhanguera, 362, no Morumbi.
Até setembro deste ano, os arrastões realizados em Piracicaba haviam recolhido aproximadamente 247 toneladas de materiais. A iniciativa integra as medidas permanentes de prevenção à dengue e busca reduzir a presença de objetos que possam se transformar em criadouros do mosquito.
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Piracicaba registra 88 casos confirmados de dengue
Até 20 de outubro, Piracicaba registrava 8.465 notificações de dengue e 88 casos confirmados, sem óbitos, segundo dados provisórios divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde. No mesmo período de 2025, os dados consolidados apontavam 23.832 notificações, 5.818 confirmações e cinco mortes. Em 2024, foram 63.126 notificações, 29.375 casos confirmados e 16 óbitos. Os números de 2026 ainda são provisórios e podem sofrer atualizações.
Além dos arrastões, a prevenção depende dos cuidados adotados pelos moradores. A orientação é reservar cerca de dez minutos por semana para verificar locais que possam acumular água dentro e fora de casa.
Entre as principais medidas estão eliminar recipientes com água parada, colocar areia até a borda nos pratos de plantas, guardar garrafas com a boca para baixo, limpar calhas, manter caixas-d'água e reservatórios bem vedados e evitar o acúmulo de água em pneus. Também é importante lavar semanalmente os bebedouros de animais, tratar piscinas com cloro, não descartar lixo em terrenos baldios e verificar ralos externos e reservatórios de degelo de geladeiras.
A Secretaria orienta ainda que os moradores recebam os agentes de saúde e de combate às endemias durante as visitas domiciliares. Esses profissionais podem identificar possíveis focos e orientar sobre as medidas de prevenção. O uso de repelente também é recomendado. Em caso de suspeita de dengue, a orientação é procurar a unidade de saúde mais próxima e evitar a automedicação.
A vacina contra a dengue continua disponível na rede municipal para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. O esquema vacinal é composto por duas doses, com intervalo de três meses entre elas.
Para receber o imunizante, é necessário apresentar documento de identificação com foto e Cartão Nacional de Saúde (CNS). A vacinação ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h, nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Unidades de Saúde da Família (USFs), com exceção da UBS Paulista. As unidades permanecem fechadas durante feriados e pontos facultativos, quando não há vacinação.