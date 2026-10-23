O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) informou que foi concluído o despovoamento sanitário do estabelecimento comercial de criação de perus de corte em Nova Itaberaba, em Santa Catarina, onde foi confirmado um foco da doença de Newcastle. As medidas fazem parte do protocolo de contenção da enfermidade, que afeta aves domésticas e silvestres.
Após a retirada das aves, as equipes iniciaram os procedimentos de limpeza e desinfecção das instalações, conforme os protocolos sanitários aplicáveis. Também continuam as ações de vigilância epidemiológica e o monitoramento das propriedades localizadas na área de restrição sanitária.
Segundo o ministério, as medidas incluem ainda o controle do trânsito de animais e de outros materiais sujeitos às regras sanitárias, com o objetivo de impedir a disseminação do vírus para outras propriedades e preservar a sanidade da produção avícola brasileira.
A resposta ao foco envolve profissionais do Mapa, da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc), da prefeitura, da Polícia Civil e do Instituto Catarinense de Sanidade Agropecuária. As equipes atuam nas atividades operacionais, na vigilância epidemiológica e no apoio às medidas de contenção.
De acordo com o ministério, a atuação conjunta com o serviço veterinário oficial de Santa Catarina busca controlar a ocorrência e evitar a propagação da doença.
FOCO FOI CONFIRMADO NO DOMINGO
O foco da doença de Newcastle no estabelecimento comercial de criação de perus foi confirmado no domingo (18), durante uma investigação epidemiológica conduzida pelo serviço veterinário oficial de Santa Catarina. O diagnóstico foi confirmado por análise realizada no Laboratório Federal de Defesa Agropecuária de São Paulo.
No mesmo dia, o estabelecimento foi interditado pelo Serviço Veterinário Oficial do estado. A medida suspendeu a movimentação de aves e deu início aos procedimentos de controle, contenção e erradicação.
Como parte das ações, o governo federal publicou uma portaria que declarou estado de emergência zoossanitária por 60 dias nos municípios catarinenses de Nova Itaberaba, Águas Frias, Coronel Freitas e Nova Erechim.
A medida permite reforçar as ações de vigilância e controle sanitário na região, com acompanhamento das propriedades e aplicação dos protocolos necessários para conter o foco identificado.
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NOTIFICAÇÃO INTERNACIONAL
O Ministério da Agricultura também notificou oficialmente a ocorrência à Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA) e comunicou o caso aos parceiros comerciais bilaterais. Foram compartilhadas informações técnicas iniciais sobre a ocorrência e as medidas sanitárias adotadas pelas autoridades brasileiras.
A comunicação integra os procedimentos internacionais de transparência sanitária e permite que os parceiros comerciais acompanhem a situação e as providências adotadas para controlar a doença.
O QUE É A DOENÇA DE NEWCASTLE
A doença de Newcastle é uma enfermidade viral que afeta aves domésticas e silvestres. É causada por uma variante virulenta do paramixovírus aviário do sorotipo 1 (APMV-1), conforme os critérios estabelecidos pela OMSA.
A ocorrência pode representar um risco significativo para a sanidade dos plantéis avícolas, razão pela qual a identificação de focos exige investigação epidemiológica, controle da movimentação de animais e adoção de medidas de contenção.
No caso de Nova Itaberaba, as autoridades sanitárias mantêm os procedimentos de monitoramento e desinfecção para reduzir o risco de disseminação e proteger a avicultura brasileira.