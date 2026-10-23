O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) informou que foi concluído o despovoamento sanitário do estabelecimento comercial de criação de perus de corte em Nova Itaberaba, em Santa Catarina, onde foi confirmado um foco da doença de Newcastle. As medidas fazem parte do protocolo de contenção da enfermidade, que afeta aves domésticas e silvestres.

Após a retirada das aves, as equipes iniciaram os procedimentos de limpeza e desinfecção das instalações, conforme os protocolos sanitários aplicáveis. Também continuam as ações de vigilância epidemiológica e o monitoramento das propriedades localizadas na área de restrição sanitária.

Segundo o ministério, as medidas incluem ainda o controle do trânsito de animais e de outros materiais sujeitos às regras sanitárias, com o objetivo de impedir a disseminação do vírus para outras propriedades e preservar a sanidade da produção avícola brasileira.