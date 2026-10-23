O banqueiro Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master, teria encomendado uma garrafa de uísque avaliada em aproximadamente R$ 500 mil para presentear o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em 2024. A informação foi publicada pela revista Veja nesta quinta-feira (22), com base em mensagens extraídas do celular do empresário, apreendido pela Polícia Federal (PF).

De acordo com a publicação, em 29 de outubro de 2024, Vorcaro pediu a um assistente que localizasse uma garrafa do Macallan 1945, um uísque escocês raro. A bebida era do mesmo ano de nascimento de Lula.

Em uma das mensagens, o banqueiro teria escrito: “Preciso dar pro Lula”. Depois de receber a imagem de uma garrafa oferecida por cerca de 80 mil euros — valor equivalente a aproximadamente R$ 500 mil na época —, Vorcaro teria autorizado a compra. Segundo a reportagem, o produto foi enviado de Dubai para o Brasil.