A música pode ser uma ferramenta para desenvolver habilidades importantes no ambiente profissional, como comunicação, escuta ativa e trabalho em equipe. Essa é a proposta de um treinamento promovido pela Associação Comercial e Industrial de Piracicaba (Acipi), por meio da Escola de Negócios, na quinta-feira, 29 de outubro, das 19h às 22h. As inscrições estão abertas, com valores de R$ 100 para associados e R$ 120 para não associados.

Batizada de “Encontre Seu Ritmo: Comunicação Assertiva e Liderança por meio da Música”, a capacitação aposta em atividades práticas e sensoriais para abordar situações comuns à rotina das empresas. A proposta é utilizar experiências musicais para estimular a sintonia entre os participantes e trabalhar competências importantes para as relações profissionais.