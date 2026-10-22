A música pode ser uma ferramenta para desenvolver habilidades importantes no ambiente profissional, como comunicação, escuta ativa e trabalho em equipe. Essa é a proposta de um treinamento promovido pela Associação Comercial e Industrial de Piracicaba (Acipi), por meio da Escola de Negócios, na quinta-feira, 29 de outubro, das 19h às 22h. As inscrições estão abertas, com valores de R$ 100 para associados e R$ 120 para não associados.
Batizada de “Encontre Seu Ritmo: Comunicação Assertiva e Liderança por meio da Música”, a capacitação aposta em atividades práticas e sensoriais para abordar situações comuns à rotina das empresas. A proposta é utilizar experiências musicais para estimular a sintonia entre os participantes e trabalhar competências importantes para as relações profissionais.
A atividade será conduzida por Tania Pacca, musicista, especialista em Regência Coral e fundadora da Teia Vocal. A profissional desenvolveu uma metodologia que conecta vivências musicais ao desenvolvimento humano e organizacional, com foco na construção de ambientes mais colaborativos e empáticos.
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Como funciona o treinamento com música
Durante a imersão, os participantes serão convidados a vivenciar dinâmicas relacionadas à escuta ativa, à comunicação assertiva, à liderança colaborativa e ao trabalho em equipe. A ideia é explorar, por meio da prática, como a atenção ao outro e a coordenação entre pessoas podem contribuir para as relações dentro das organizações.
Não é necessário tocar instrumentos ou ter conhecimento musical para participar. O treinamento é voltado a líderes, gestores, equipes corporativas, profissionais de recursos humanos e demais interessados em aprimorar o relacionamento interpessoal. A atividade também é indicada para programas de desenvolvimento de lideranças, integração de novos funcionários e ações de gestão de pessoas.
Segundo o presidente da Acipi, Mauricio Benato, a iniciativa busca contribuir para ambientes de trabalho mais saudáveis, com comunicação clara e lideranças que valorizem as relações humanas. A proposta é oferecer aos participantes novas formas de refletir sobre colaboração, engajamento e bem-estar nas equipes.
O treinamento será realizado na Escola de Negócios da Acipi, em Piracicaba, no dia 29 de outubro de 2026, das 19h às 22h. O investimento é de R$ 100 para associados e R$ 120 para não associados. As inscrições podem ser feitas pelo site escoladenegociosacipi.com.br/cursos.