Entre 10h e 13h, o teatro recebe o encontro “Saúde e Consentimento em Libras”, com o tema “Infecções sexualmente transmissíveis”. À tarde, das 14h às 17h, o ciclo continua com o tema “Relação, consentimento e abuso”. As atividades são gratuitas, destinadas a pessoas a partir de 16 anos e contam com tradução em Libras. As senhas devem ser retiradas com 30 minutos de antecedência. Para as crianças, o “No Quintal das Histórias: Ateliê de Fantoches e Faz de Conta” propõe a criação de fantoches e brincadeiras de imaginação. A atividade ocorre no Espaço de Brincar, em dois horários: das 10h30 às 11h15 e das 11h30 às 12h15. É gratuita e recomendada para crianças de até 6 anos, com retirada de senhas 30 minutos antes de cada atendimento.

À tarde, das 13h30 às 18h, a oficina “Rotulación Mexicana”, com a artista Alina Kiliwa, ensina técnicas de lettering, tipografia, pintura, contorno e sombreamento para a criação de placas pintadas à mão. A atividade gratuita acontece no Espaço de Tecnologias e Artes, é destinada a maiores de 18 anos, tem tradução simultânea e exige inscrição. Das 14h às 15h30, o Coletivo Caravana conduz a oficina “Costura de artista”, que propõe a criação de um painel coletivo com imagens costuradas, inspirado na obra da artista Rosana Paulino e em questões de memória e pertencimento. A atividade é gratuita e recomendada para crianças a partir de 7 anos. As senhas são distribuídas 30 minutos antes.

Para os jovens a partir de 13 anos, o bate-papo “Deixa em off” acontece das 14h30 às 16h, na Sala do Curumim, com conversa e dinâmicas sobre assuntos do cotidiano. Às 16h, a praça recebe o espetáculo gratuito “Bem Debaixo do Nariz”, da Brigite e Begônia Produções. A montagem acompanha duas amigas que deixam o circo em busca de descobrir suas habilidades. A classificação é livre.