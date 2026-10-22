A agenda cultural deste fim de semana em Piracicaba reúne exposições, espetáculos teatrais, oficinas, música e atividades para diferentes públicos. Entre os destaques está a abertura da exposição “Letras & Filetes: Memória Afetiva e Latinidades”, no Sesc Piracicaba, nesta quinta-feira (22). A programação inclui ainda atrações na Biblioteca Municipal, na Esalq/USP e no Sesi, além de opções na região.
VEJA MAIS:
- Cara de Barro, novo filme da DC, estreia em Piracicaba
- Cine drive-in é adiado em Piracicaba após alerta de tempestades
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Exposição “Letras & Filetes” abre nesta quinta-feira
O Sesc Piracicaba inaugura nesta quinta-feira (22), às 19h, a exposição “Letras & Filetes: Memória Afetiva e Latinidades”. Com curadoria de Filipe Grimaldi e Thiago Nevs, a mostra reúne trabalhos de aproximadamente 60 artistas de diferentes regiões do Brasil e da América Latina, entre cartazistas, letristas, abridores de letras e mestres fileteadores.
A exposição apresenta a riqueza das artes gráficas populares, presentes em mercados, fachadas, barcos e estradas. A abertura contará com uma demonstração ao vivo de Ana Cartazista, que mostrará técnicas de criação de letras para cartazes, e apresentação do DJ Vive, com músicas populares brasileiras e latino-americanas.
A visitação começa na sexta-feira (23) e segue até 30 de maio de 2027. O público pode visitar a mostra de terça a sexta-feira, das 13h às 21h30, e aos sábados, domingos e feriados, das 9h30 às 17h30. A entrada é gratuita e a classificação é livre. O Sesc fica na Rua Ipiranga, 155, no Centro. A exposição conta com recursos de acessibilidade, como audiodescrição, audioguia, Braille, legendas e recursos táteis.
Sesc reúne programação cultural no fim de semana
Além da abertura da exposição “Letras & Filetes”, o Sesc Piracicaba oferece oficinas, espetáculos, encontros e atividades para diferentes públicos entre quinta-feira (22) e domingo (25).
Na quinta-feira (22), às 19h30, começa o Laboratório de Soluções com Inteligência Artificial, com Maurício Pinheiro, educador em Tecnologia e Artes. A atividade gratuita propõe experimentar ferramentas de inteligência artificial para investigar problemas e desenvolver soluções, discutindo também questões éticas, autoria e colaboração. O curso ocorre às quintas-feiras até 5 de novembro, das 19h30 às 21h, no Espaço de Tecnologias e Artes. É necessário fazer inscrição pelo portal de inscrições do Sesc; a classificação é de 16 anos.
Também na quinta-feira, às 20h, o músico Marcelo Mariano apresenta o show Outras Bossas, inspirado no samba-jazz das décadas de 1960 e 1970. O repertório reúne clássicos do gênero e composições com arranjos atuais. A apresentação ocorre no teatro, com classificação de 16 anos. Os ingressos custam R$ 40, R$ 20 ou R$ 12, conforme a modalidade.
Na sexta-feira (23), às 20h, a praça do Sesc recebe o espetáculo gratuito “AnonimAto”, da Cia. Mugunzá. A montagem apresenta oito personagens que representam pessoas comuns da cidade, como a vendedora de sonhos, o pipoqueiro e o trabalhador, em uma jornada coletiva. A classificação é livre.
No sábado (24), a programação começa às 9h30 com a oficina “Cartaziando com Ana Cartazista”, que apresenta técnicas de cartaz manual, composição, cores e escrita. A atividade vai até 12h30, na Sala do Curumim, é gratuita e destinada a pessoas a partir de 16 anos, com inscrição prévia. Das 10h às 12h45, a oficina “Entre sonhos e sementes: ideia-ação para a educação socioambiental” propõe a construção coletiva de projetos e estratégias de educação ambiental e climática para Piracicaba. O encontro ocorre na Sala de Expressão Corporal, é gratuito e aberto a todas as idades, mediante inscrição.
Entre 10h e 13h, o teatro recebe o encontro “Saúde e Consentimento em Libras”, com o tema “Infecções sexualmente transmissíveis”. À tarde, das 14h às 17h, o ciclo continua com o tema “Relação, consentimento e abuso”. As atividades são gratuitas, destinadas a pessoas a partir de 16 anos e contam com tradução em Libras. As senhas devem ser retiradas com 30 minutos de antecedência. Para as crianças, o “No Quintal das Histórias: Ateliê de Fantoches e Faz de Conta” propõe a criação de fantoches e brincadeiras de imaginação. A atividade ocorre no Espaço de Brincar, em dois horários: das 10h30 às 11h15 e das 11h30 às 12h15. É gratuita e recomendada para crianças de até 6 anos, com retirada de senhas 30 minutos antes de cada atendimento.
À tarde, das 13h30 às 18h, a oficina “Rotulación Mexicana”, com a artista Alina Kiliwa, ensina técnicas de lettering, tipografia, pintura, contorno e sombreamento para a criação de placas pintadas à mão. A atividade gratuita acontece no Espaço de Tecnologias e Artes, é destinada a maiores de 18 anos, tem tradução simultânea e exige inscrição. Das 14h às 15h30, o Coletivo Caravana conduz a oficina “Costura de artista”, que propõe a criação de um painel coletivo com imagens costuradas, inspirado na obra da artista Rosana Paulino e em questões de memória e pertencimento. A atividade é gratuita e recomendada para crianças a partir de 7 anos. As senhas são distribuídas 30 minutos antes.
Para os jovens a partir de 13 anos, o bate-papo “Deixa em off” acontece das 14h30 às 16h, na Sala do Curumim, com conversa e dinâmicas sobre assuntos do cotidiano. Às 16h, a praça recebe o espetáculo gratuito “Bem Debaixo do Nariz”, da Brigite e Begônia Produções. A montagem acompanha duas amigas que deixam o circo em busca de descobrir suas habilidades. A classificação é livre.
No domingo (25), das 8h às 11h, a vivência “Amanhecer com Yoga” convida o público a praticar ao ar livre no gramado da Esalq/USP. A atividade é gratuita, indicada para pessoas a partir de 12 anos, e os participantes devem levar o próprio tapete.
Biblioteca Municipal tem manhã de autógrafos e recital
A Biblioteca Municipal Ricardo Ferraz de Arruda Pinto recebe duas atividades gratuitas no sábado (24). Das 9h às 14h, estudantes do Colégio Épico participam da Manhã de Autógrafos do projeto Pequeno Escritor, que reúne mais de 180 crianças da Educação Infantil e do Ensino Fundamental. Durante o projeto, cada estudante produz o próprio livro, da escrita à ilustração. A atividade marca a conclusão do trabalho de produção textual desenvolvido pela escola e busca estimular a leitura e a escrita entre as crianças.
Às 16h, será realizado o Recital de Flauta Doce e Piano, com alunos dos professores Aldo Reinoso e Rosana Fontolan e participação da professora de violão Josiane Boscariol. O repertório reúne músicas folclóricas, eruditas e populares, com obras de compositores como Bach, Beethoven, Mozart e Schumann.
As duas atividades são gratuitas e acontecem na Biblioteca Municipal, localizada na Rua Saldanha Marinho, 333, no Centro. Para o recital, a entrada é pela Rua do Vergueiro, 145.
Salão de Humor segue aberto no Engenho Central
O 53º Salão Internacional de Humor de Piracicaba e o 24º Salãozinho de Humor continuam em cartaz até 1º de novembro. As exposições gratuitas reúnem trabalhos de humor gráfico que exploram criatividade, crítica e diferentes reflexões por meio do desenho.
A programação é uma opção para quem deseja visitar o Engenho Central durante o fim de semana. Os horários específicos de visitação não foram informados no material recebido.
Pinacoteca apresenta exposição sobre a cultura caipira
A exposição “Caipiras: Das Tropas à Moda de Viola” segue aberta gratuitamente até 6 de dezembro, na Pinacoteca Municipal Miguel Dutra. A mostra reúne obras do acervo da Pinacoteca de São Paulo e propõe uma viagem pelas raízes da cultura caipira.
A exposição é uma alternativa de passeio cultural para quem quer conhecer diferentes manifestações artísticas e aspectos da identidade regional. Os horários de visitação não foram informados no material recebido.
Esalq tem sarau, encontro profissional e atividades culturais
A Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/USP) recebe atividades gratuitas durante o fim de semana. Nesta quinta-feira (22), às 19h, o Sarau Luiz de Queiroz reúne diferentes formas de expressão artística, como música, dança e poesia. O encontro acontece na tenda ao lado do Museu Luiz de Queiroz e é aberto à comunidade da Esalq e ao público externo.
Na sexta-feira (23), das 8h às 18h30, o Conecta Florestal aproxima estudantes, profissionais, empresas e instituições para promover oportunidades de contato com o mercado de trabalho. A programação será realizada no Anfiteatro do Departamento de Ciências Florestais (LCF) e no Jumbão.
Já no domingo (25), das 7h às 12h, o Domingo Cultural na Esalq oferece atividades culturais e de lazer no Museu Luiz de Queiroz e no entorno. A iniciativa busca incentivar a integração entre famílias e comunidade, com oficinas e atividades artísticas. O evento é gratuito e conta com apoio do Sesc Piracicaba.
Sesi Piracicaba recebe dois espetáculos gratuitos
O Sesi Piracicaba recebe duas apresentações gratuitas no sábado (24). Às 10h, o espetáculo “Os Mequetrefe”, com roteiro e direção de Hugo Possolo, acompanha quatro palhaços que transformam situações cotidianas em cenas cômicas e poéticas. A apresentação tem duração prevista de uma hora, das 10h às 11h.
Às 16h, a Cia. Amálgama – Roda das Artes apresenta “Gira-Vento”, espetáculo que acompanha duas meninas em uma jornada por diferentes regiões brasileiras, explorando cantos, contos, costumes e tradições. Os ingressos gratuitos para as duas atrações podem ser reservados no site do Sesi.
Programação cultural também movimenta cidades da região
Em Santa Bárbara d’Oeste, o espetáculo “Migraaaantes ou Tem Gente Demais Nessa Merda de Barco” continua em cartaz nesta quinta-feira (22), às 20h, no Teatro Municipal Manoel Lyra. A apresentação tem entrada gratuita, com retirada de ingressos uma hora antes do início do espetáculo.
Em Limeira, o Festival de Fatias acontece nos dias 24 e 25 de outubro, no Limeira Shopping, com mais de 12 sabores de bolos. Cada fatia custa R$ 28. No sábado (24), o evento ocorre das 10h às 22h; no domingo (25), das 12h às 20h.
Também no Limeira Shopping, a 2ª Feira de Antiguidades e Colecionismo reúne objetos antigos, brinquedos vintage, discos de vinil, itens de decoração e peças colecionáveis. O evento será realizado em frente ao restaurante Mundo Animal, no sábado (24), das 10h às 22h, e no domingo (25), das 12h às 20h. Além de comprar peças, o público poderá procurar a organização para avaliação de antiguidades e colecionáveis.
Cine Autorama é adiado em Piracicaba
As sessões gratuitas do Cine Autorama, previstas para sexta-feira (23) e sábado (24), foram adiadas após alerta de tempestades. A programação de cinema drive-in não acontecerá nas datas previstas. Segundo as informações divulgadas anteriormente, a organização ainda não havia anunciado novas datas.